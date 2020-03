Coronavírus: secretário de Saúde diz que não há subnotificação de casos em Minas Gerais

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press )

''Estamos estudando para saber os melhores caminhos, baseados na literatura e em experiências internacionais'' Carlos Eduardo Amaral, secretário estadual de Saúde de Minas Gerais







O secretário estadual de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, negou, ontem, a existência de subnotificação de casos de coronavírus. Para justificar a afirmação, Amaral explicou as fases ligadas ao processo de confirmação do diagnóstico da doença. Segundo ele, nem todos os casos notificados vão ser confirmados e, embora haja grande demanda por testes, a rede de hospitais ainda consegue comportar a quantidade de pessoas que procuram auxílio médico.





“Se temos uma rede de saúde que atualmente ainda trabalha dentro de padrões razoáveis (de lotação), entendemos que ainda não há subnotificação. A rede é a última barreira para a avaliação do sistema. O diagnóstico segue as notificações e, por isso, sempre estará atrasado, mas entendemos que a epidemia não está muito fora da percepção da secretaria”, explicou.





Ainda segundo o secretário, o incentivo às notificações serve para que o Executivo estadual possa monitorar o avanço da doença em todas as regiões mineiras. “O estado estimula que toda síndrome gripal seja notificada pelos profissionais de saúde. O objetivo é aumentar nossa capacidade de atenção às cidades, mesmo sabendo que a grande maioria das notificações não corresponderá à COVID-19”, comentou, dizendo, ainda, que a prioridade é testar profissionais de saúde e da segurança pública, moradores de regiões onde há interiorização do vírus, além de pessoas em situação de isolamento, como detentos.





MEDIDAS MANTIDAS





Ontem, em entrevista à Rede Minas, o governador Romeu Zema (Novo) voltou a falar em estudos para flexibilizar, em algumas áreas do estado, medidas que restringem a circulação social. Questionado sobre uma possível mudança de postura por causa da confirmação da primeira morte relacionada ao coronavírus em solo mineiro, Carlos Eduardo Amaral disse que o óbito não altera os planos do Executivo.





A Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte pela COVID-19 em Minas Gerais como sendo de uma paciente de 82 anos, moradora de Belo Horizonte. A SES ainda investiga se outras 23 mortes foram causadas pelo novo coronavírus. Segundo informações da secretaria, houve aumento no número de casos suspeitos, que passaram para 29.724, e no número de casos confirmados, 261.





“Isso (o estudo citado por Zema) não significa que vamos modificar nossa conduta de hoje para amanhã. Estamos estudando para saber os melhores caminhos, baseados na literatura e em experiências internacionais”, completou. Ele ressaltou, ainda, que o estado trabalha com três tempos distintos do surto: o de curto prazo, com cerca de 30 dias de duração; o de médio prazo, com o dobro do tempo; e um terceiro, mais longo, de três meses.





“Todas as medidas que estamos tomando atualmente foram pensadas dias atrás. Por outro lado, precisamos pensar no futuro. Então, quando se fala em estudos sobre o impacto nas atividades econômicas, precisamos pensar agora no que fazer mais à frente”, pontuou.





CLOROQUINA





Liberado pelo Ministério da Saúde para ser usado no tratamento dos casos graves de coronavírus, remessas de cloroquina – medicamento prescrito para quadros de malária e lúpus – devem chegar a Minas Gerais nos próximos dias. “É um medicamento de uso restrito, que aparentou mostrar benefícios a uma série muito pequena de casos. Mas é necessário acompanhar os efeitos colaterais, por exemplo, por meio de eletrocardiogramas. A cloroquina não deve ser usada de forma leviana”, apontou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Dario Brock Ramalho, ressaltando que o remédio vai ser usado, preferencialmente, como subsídio de pesquisas clínicas.





Carlos Eduardo Amaral aproveitou para anunciar que cada uma das superintendências regionais de Saúde do estado passará a ter um Centro de Operações de Emergência. Segundo ele, a ideia é regionalizar o plano de contingência pensado para enfrentar o coronavírus, visto que o número de notificações varia muito entre os diversos territórios mineiros.