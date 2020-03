Itália registra 812 mortes em 24 horas e estende medidas restritivas até a Páscoa

Igrejas da região da Lombardia são tomadas por caixões, que aguardam o momento da cremação (foto: Piero Cruciatti/AFP)





A Itália registrou, ontem, mais 812 mortes em função do novo coronavírus (Sars-CoV-2), de acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil. Com isso, o total de óbitos pela pandemia no país subiu para 11.591. Diante de tal quadro, o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, afirmou que o governo estenderá todas as medidas restritivas no país pelo menos até a Páscoa, em 12 de abril.





"Na reunião do comitê técnico-científico, a avaliação é estender todas as medidas de contenção pelo menos até a Páscoa. O governo seguirá nessa direção", escreveu o ministro em sua conta no Facebook. A data inicial para o término das restrições impostas era 3 de abril. No entanto, com o aumento no número de mortes e casos da COVID-19, o governo italiano precisou aumentar o prazo contra a pandemia.





A Itália inteira está em isolamento desde 10 de março, quando um decreto do primeiro-ministro Giuseppe Conte proibiu que as pessoas saiam de casa, a não ser por motivos de trabalho, saúde ou para comprar comida. A medida, que prevê fechamento de comércios não essenciais, indústrias, escolas e universidades, foi tomada para conter a movimentação da população e a propagação do vírus.





O número de 812 mortes registrado ontem representa um aumento em relação às 756 mortes confirmadas no domingo, mas, em termos percentuais, o crescimento em relação ao dia interior foi exatamente o mesmo: 7,5%. Além disso, a Itália tem outros motivos para ficar esperançosa com o novo balanço. O número de contágios no país chegou a 101.739, o que significa uma expansão de 4,1% em termos percentuais, o menor índice desde 28 de fevereiro, quando a Defesa Civil passou a divulgar apenas um relatório por dia.





CURADOS





Em termos absolutos, o crescimento anotado ontem foi de 4.050 casos, menor evolução desde 17 de março e terceiro dia seguido de redução no número de novos contágios. Já a quantidade de curados ganhou o acréscimo de 1.590 pessoas, maior cifra desde o início da pandemia, chegando a 14.620. Com isso, o número de casos ativos atingiu 75.728, alta de 2,2%, que também é o mínimo da série histórica. Desse total, 43.752 pessoas estão em isolamento domiciliar; 27.795 pacientes estão internados em quartos normais; e 3.981 seguem em UTIs.





A tendência de desaceleração da pandemia na Itália já é verificada há pouco mais de 10 dias, devido às medidas de confinamento impostas pelo governo. No entanto, como as UTIs do país seguem saturadas, a diminuição no ritmo de contágio ainda não se reflete no número de mortes, que segue oscilando a cada dia. "Com exceção dos falecimentos, nos quais ainda é preciso um intervalo maior para ver os resultados, os dados estão em linha com os últimos dias", disse o presidente do Conselho Superior da Saúde (CSS), Franco Locatelli.





Por outro lado, o próprio chefe da Defesa Civil, Angelo Borrelli, admitiu que o número real de casos pode ser até 10 vezes maior que o oficial, já que a maioria das regiões examina apenas pacientes sintomáticos. Ainda assim, os balanços da Defesa Civil são feitos sempre com os mesmos critérios – que podem ser diferentes de região para região –, o que ajuda a identificar o ritmo de evolução da pandemia.





LOMBARDIA





Milão, no Norte da Itália, se tornou a província com maior número absoluto de casos do novo coronavírus no país. De acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil ontem, Milão chegou a 8.676 contágios, contra 8.664 da vizinha Bergamo. Em terceiro lugar aparece Brescia, com 8.213. As três províncias ficam na Lombardia, que concentra 42.161 (41,5%) contágios na Itália.





No fim de fevereiro, o prefeito da cidade de Milão, Giuseppe Sala, chegou a apoiar uma campanha que dizia que a capital financeira do país não podia parar. O vídeo viralizou na web em meio à escalada dos casos na Itália e após o governo ter decidido confinar as 11 cidades do Norte do país que haviam registrado os primeiros contágios por transmissão interna.





A peça exalta os "milagres" feitos "todos os dias" pelos habitantes de Milão e seus "ritmos impensáveis" e "resultados importantes". "Porque, a cada dia, não temos medo. Milão não para", diz o vídeo. Sala, no entanto, reconheceu na semana passada ter errado ao apoiar a campanha. A Defesa Civil não divulga o número de mortos por província, mas a Lombardia inteira registra 6.818 óbitos, 58,8% do total da Itália (11.591).





CASOS RELATIVOS





Se Milão lidera em número absoluto de casos, Cremona, também na Lombardia, é a primeira em termos relativos, com 1.055,3 contágios para cada 100 mil habitantes. A província aparece à frente de Lodi (906,6/100 mil habitantes), Piacenza (876,2/100 mil), Bergamo (777,3/100 mil) e Brescia (648,3/100 mil). Milão, segunda província mais populosa da Itália, com 3,2 milhões de moradores, está na 20ª posição (de um total de 107), com um índice de 266,9 casos para cada 100 mil habitantes.





FORNOS





Caminhões militares em Bergamo foram usados ontem para remover pelo menos 170 caixões de vítimas do novo coronavírus da Lombardia e transferi-los para outras regiões do país. Segundo o comandante dos Carabineiros, coronel Paolo Storoni, os corpos serão distribuídos para fora da província porque os fornos crematórios do cemitério de Bergamo estão sobrecarregados e não conseguem dar conta de todos os mortos.





No último dia 18 de março, imagens da fila de caminhões militares para transportar os corpos já haviam gerado comoção no mundo inteiro. Além de precisar transferir as vítimas para outros cemitérios, Bergamo também tem sofrido com a escassez de caixões. (ANSA)