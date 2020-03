UFOP vai realizar exames de COVID-19

Os alunos de farmácia e medicina vão ajudar os professores na análise dos exames (foto: Reprodução UFOP)

anunciou, nesta segunda-feira (30/03), que vai fazer exames de. As amostras serão analisadas no laboratório da universidade. Essa campanha é uma parceria dacom aEm média,vão ser feitos por dia, segundo a organização da ação. Osque estão em períodos avançados dos cursos de farmácia e medicina vão ajudar os professores na análise do material enviado aos laboratórios da