Coronavírus: Isolamento faz despencar movimento em BH

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Dados coletados pela BHTrans por meio de equipamentos de fiscalização eletrônica instalados em nove pontos da região central de Belo Horizonte, revelam uma queda vertiginosa da circulação de veículos nas últimas três semanas. Entre 8 a 14 de março, antes do decreto da prefeitura de suspensão de atividades no comércio e outras áreas a média de veículos nas ruas era em torno de 252.564 por dia. Na última medição (22 a 26) caiu para 82.589 veículos por dia, 67% menor que o normal.





O transporte coletivo de passageiros demonstrou uma redução de 75%, a maior nas últimas semanas, na quinta-feira (26), quando foram transportados 303.150 passageiros. Segundo a BHTrans em dia útil normal o sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte transporta um total de 1.208.472 usuários.





Ainda assim, o movimento um pouco maior de pessoas pelas ruas do centro nesta segunda-feira acendeu um alerta em Belo Horizonte. No Centro, alguns comerciantes se arriscaram a abrir as portas e era possível ver mais pessoas em trânsito na região.

Silvania Maria dos Reis, caixa de um supermercado no centro de BH, percebeu a diferença: "Aumentou pouco, mas acho que vem aumentando gradativamente”.

Valquíria do Rosário Santos acha “absurdo” que as pessoas não obedeçam as recomendações das autoridades sanitárias. Mesmo circulando nesta segunda-feira, ela isse que só sai em momentos de extrema necessidade e precisou comprar medicamentos para um parente acamado.





TRANSPORTE EM NÚMEROS

Semana de 8 a 14/03





Circulação de 1.767.945 veículos, média diária de 252.564 veículos





Semana de 15 a 21/03





Circulação de 1.407.161 veículos, média diária de 201.023 veículos





Semana de 22 a 26/03





Circulação de 578.126 veículos, média diária de 82.589 veículos (os dados de sexta-feira, 27, e sábado, 28, ainda estão sendo processados)





ONDE É FEITA A CONTAGEM?

- Amazonas c/ Contorno





- Afonso Pena c/ Tamoios





- R. da Bahia Esq Av Augusto de Lima





- Av. Amazonas esq. com Rua Sao Paulo





- Afonso Pena Esq. Rua dos Tupinambás





- Av. dos Andradas Esq. Rua dos Tupinambás





- Av Prof Alfredo Balena n 110





- Av. Amazonas Esq. Avenida Paraná





- Av. Afonso Pena Esq. Rua dos Caetés





PASSAGEIROS NO SISTEMA PÚBLICO

Média normal em dias úteis: 1.208.472 usuários

Passageiros transportados em 23/3: 365.711

Passageiros transportados em 24/3: 322.310





Passageiros transportados em 25/3: 312.222





Passageiros transportados em 26/3: 303.150





Fonte: BHTrans