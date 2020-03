"Em vez de faltar comida, faltou caixão", diz prefeito de Montes Claros, citando Milão, ao reagir contra protesto de comerciantes

Em Montes Claros, prefeitura determinou que apenas os comércios essenciais continuem funcionando. (foto: Luiz Ribeiro/EM/D. A Press)

”. A frase foi usada pelo prefeito de(404 mil habitantes, Norte de Minas),(Cidadania), em vídeo, ao lembrar o que ocorreu em Milão (Itália), devido à falta de medidas corretas de isolamento social contra oa propagação do coronavírus. Ele gravou o vídeo em dura a reação a comerciantes locais, de produtos não essenciais, que, na sexta-feira (27), fizeram uma carreata pelas ruas da cidade e reclamaram que estão enfrentando muitos prejuízos com o fechamento dos seus estabelecimentos, medida adotada pelo Executivo municipal contra a transmissão do coronavírus – a cidade ainda não teve nenhum caso confirmado da doença.





Também na sexta-feira, logo após a carreata dos comerciantes, Humberto Souto assinou um, que permite ao comércio dea fazera partir de pedidos pore pelana cidade. A assinatura do decreto foi interpretada como uma sinalização de que Souto estava disposto a atender ao apelo dos manifestantes para retorno gradual de suas atividades.O que reforçou esse pensamento, foi o fato de, no mesmo decreto, a prefeitura determinar que e os estabelecimentos do comércio não essencial devem montar, a ser implantado, a qualquer tempo”, sem especificar data. De acordo com o documento, o “plano” a ser montado pelos lojistas deve conter várias medidas para a proteção dos consumidores dos grupos de riscoc omo pessoas acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas como diabetes, cardiopatias e problemas respiratórios.

Entretanto, o prefeito deixou claro que não pretende “afrouxar” as medidas do isolamento social. Na gravação, que circula em grupos de WhatApp na cidade, ele afirma, também que participantes da carreata “estão misturados com alguns politicoides” (politiqueiros), que estariam tirando tirar proveito da situação para desgastá-lo.



Humberto Souto lembrou que a manifestação não teve participação de trabalhadores da indústria, farmácias, açougues, construção civil, casas de peças e oficinas de mecânicas, “pois todos esses setores estão funcionando”. De acordo com ele, a manifestação partiu de um grupo interessado em pressioná-lo a eliminar o isolamento social.



“Vejo pressão no prefeito. De que (quem)? (De) determinados tipos de empresários – ou pequenos empresários, misturados com alguns politicóides, que estão aproveitando dessa situação para tentar desgastar o prefeito, o que é uma tolice. O prefeito não tem nenhum interesse de (em) ficar desgastado ou não ficar desgastado. O prefeito tem interesse de (em) cumpri o seu dever e ajudar a cidade, ajudar população”, assegurou Souto, que tem 85 anos e tem evitado aglomerações.



Na sequência, ele lembrou das consequências catastróficas sofridas por localidades que não adotaram o isolamento social. “Ora, se nós sabemos que, em outros lugares, em outros países, milhares de pessoas morreram porque você (o gestor) não tomou as providências (devidas), ao invés de invés de faltar comida, faltou caixão, como em Milão, por exemplo, na Itália. Então, o que prefeito tem que fazer: resistir as essas pressões. Infelizmente. Ele sabe.... mas que advertir a população. Isso (o movimento para a volta das atividades do comercio não essencial) não parte do global da população. Pelo contrário, a população está preocupada com (a possibilidade de) o prefeito abrir (ceder) demais e fazer com que a doença dissemine e mate milhares de pessoas em Montes Claros”, relatou o chefe do executivo.



"Podem ficar tranquilos. O prefeito é equilibrado. vai seguir a orientação nacional, vai seguir a orientação dos poderes. Nós vamos olhar. Vamos raciocinar e vamos pensar. Vamos dialogar e vamos trocar ideias em (sobre) todos os atos que tenhamos que fazer. Nós temos que ter consciência - equilíbrio – para poder defender a população com um todo”, tranquila Humberto Souto.



A Prefeitura de Montes Claros mantém a campanha voltada para o isolamento social, com a afixação de faixas em diferentes pontos da cidade, com a recomendação: “fique em casa”. Também é realizada a fiscalização no comércio local em relação ao cumprimento das medidas contra o coronavirus. Na manhã desta segunda-feira, quatro lojas do ramo de autopeças foram fechadas no município, tendo em vista que estão autorizadas somente a realizar vendas pela internet e atender pedidos por telefone.

Pedido da CDL

A carreata de sexta-feira não foi liderada por nenhuma entidade. Por outro lado, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Montes Claros (CDL-Montes Claros), Ernandes Ferreira da Silva, encaminhou comunicado aos associados à instituição, informando que, naquele mesmo dia, teve reunião com o comitê de gerenciamento da crise do coronavirus na cidade.“Apresentei a eles todas as dificuldades vividas pelo nosso setor neste momento de fechamento dos nossos negócios, falei do sentimento da classe e da necessidade de medidas concretas do poder público com as empresas e os empregos”, informar Ernandes, acrescentando que ouviu do comitê “a grande preocupação do município com a saúde da população e os riscos de contaminação do Coronavírus, com o monitoramento do número de casos suspeitos na cidade e o esforço do município para não termos uma gravidade de casos como em cidades que não