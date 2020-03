Kalil critica manifestações contra isolamento: 'Esses que botam camisinha de seleção não passam de egoístas'

Manifestações aconteceram também em frente à Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press)

(PSD), prefeito de, criticou na tarde desta segunda-feira manifestações contra o isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus. Os atos, em consonância com o pensamento do presidente da(sem partido), aconteceram nesse fim de semana na capital mineira e se repetiram em todo país.