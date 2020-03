Coronavírus: SES confirma 1ª morte em MG e 23 óbitos estão em investigação

(foto: Fred Bottrel/EM/DA PRESS) SES) a primeira morte pela Covid-19 em Minas Gerais. De acordo com o boletim epidemiológico, a paciente tinha de 82 anos e morava em Belo Horizonte. A SES ainda investiga se outras 23 mortes foram causadas pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado nesta segunda (30),houve aumento no número de casos suspeitos que passaram para 29.724 e no número de casos confirmados 261. Foi confirmada pela Secretaria de Estado de Minas Gerais () a primeira morte pela Covid-19 em Minas Gerais. De acordo com o boletim epidemiológico, a paciente tinha de 82 anos e morava em Belo Horizonte. A SES ainda investiga se outrasforam causadas pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado nesta segunda (30),houve aumento no número de casos suspeitos que passaram para 29.724 e no número de casos confirmados 261.

Nesse domingo, o infectologista Estevão Urbano, do Biocor, em Nova Lima, havia confirmado ao Estado de Minas a morte da idosa com diagnóstico positivo para COVID-19 neste domingo (29). Segundo o médico, a mulher apresentou insuficiência respiratória grave e estava internada na UTI.





O diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Carlos Ernesto Ferreira Starling, afirmou que o número de casos do novo coronavírus está dentro do esperado. "É um crescimento compatível com o isolamento social", afirmou. De acordo com o infectologista, mesmo com o número de casos em que se fez o exame ser baixo, pode-se observar um crescimento lento. "Mesmo com deficiência testagem, a amostragem é signficativa.

A curva tem uma redução de crescimento em relaçao à inclinação", disse. Segundo ele, devido às ações de isolamento social, Minas estáconseguindo o objetivo de ter curva mais suave.Ele, porém, alerta que o isolamento social precisa seguir e que haverá um aumento no número de casos.

