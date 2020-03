Vitamina D no combate à COVID-19

Eis aqui uma boa notícia segura para compartilhar no grupo de WhatsApp da família. Na semana passada, pesquisadores da Universidade de Turim, na Itália, divulgaram uma descoberta importante: a vitamina D pode ser grande aliada tanto na prevenção quanto no combate ao novo coronavírus, especialmente em idosos.





Coordenada pelos professores Giancarlo Isaia e Enzo Medico, a pesquisa concluiu que o composto apresenta provável capacidade de neutralizar danos causados pela doença nos pulmões – decorrentes de complicações respiratórias –, além de ter um papel importante na modulação do sistema imunológico. Comprovadamente efetiva na redução de risco de infecções respiratórias de origem viral, a vitamina também pode ser eficaz na melhora da síndrome respiratória aguda grave (SARS), provocada pelo coronavírus.



Vulneráveis



Os cientistas italianos se dedicaram a estudar principalmente os casos de idosos frágeis diagnosticados com a COVID-19 – sobretudo hóspedes de casas de repouso que não se expõem adequadamente à luz solar. A maioria deles apresentava deficiência de vitamina D – condição que, de acordo com o estudo, é comum a boa parte da população Italiana.





Com base na análise desse público e recomendações recentes da Associação Dietética Britânica, o estudo sugere que a regularização dos níveis de vitamina D no organismo pode proporcionar maior resistência à infecção pelo coronavírus. A publicação indica ainda que a administração intravenosa de vitamina D em pacientes infectados e com função respiratória comprometida é uma alternativa com potencial de eficácia e deve ser levada em consideração pelos médicos.





Suplementos

Diante dessa novidade, correr à farmácia para adquirir suplementos de vitamina D é a atitude mais imprudente que se pode tomar. O dermatologista Fábio Gontijo ressalta que a suplementação do nutriente por meio de comprimidos ou injeções só deve ser feita com recomendação médica, pois o excesso do composto é tão prejudicial quanto a deficiência. “O que eu recomendaria, nesse momento, é o de sempre. Primeiro, manter uma alimentação saudável e equilibrada, que inclua alimentos como peixes e ovos, ricos em vitamina D. Depois, a correta exposição solar. Quinze minutos de sol na palma da mão é suficiente”, orienta.





O isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19 tem preocupado autoridades de saúde mundo afora já que, dentro de casa, a exposição das pessoas ao sol é menor. O sol é o principal ativador da vitamina D, composto fundamental no mecanismo de absorção do cálcio – elemento essencial à integridade dos ossos. Segundo o dermatologista Fábio Gontijo, o Brasil é um país privilegiado quanto à exposição solar. Na avaliação dele, a população que cumpre a quarentena não precisa fazer grandes modificações na rotina para garantir a correta recepção dos raios solares.





“Essa é uma preocupação que cabe mais aos europeus, pessoas de países frios. Aqui, consideramos que até mesmo o sol que entra pela janela conta para a saúde. Não podemos, inclusive, nos descuidar dos cuidados em relação ao excesso de sol, que causa câncer de pele - por sinal, um tipo de tumor muito agressivo. Então, não se esqueçam: mesmo dentro de casa, usem protetor solar. Fator 30, pelo menos”, recomenda.