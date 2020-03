Médico confirma primeira morte por coronavírus em Minas Gerais

(foto: Pixabay)

Um médico do Hospital Biocor, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou na noite deste domingo (29) a morte de uma idosa com diagnóstico positivo para Covid-19. A mulher apresentou insuficiência respiratória grave e não resistiu.



A informação foi inicialmente divulgada pelo G1 e confirmada pelo Estado de Minas com o infectologista do Biocor, Estevão Urbano. Por uma questão de ética profissional, o médico não deu mais detalhes sobre o perfil da paciente.

Procurada pela reportagem, a direção do hospital informou que "por uma questão ética de sigilo e confidencialidade, nós do Biocor Instituto, não temos autorização para dar nenhuma informação ou apresentar qualquer dado referente à paciente".Já a Secretaria de Estado de Saúde informou que "todas as informações relacionadas ao coronavírus são divulgadas, diariamente, em nosso site por meio do boletim epidemiológico" e que "até o presente momento, não há óbitos confirmados por Covid-19 em Minas Gerais."



O órgão afirmou, ainda, que "os óbitos suspeitos de Covid-19 ainda aguardam a realização de exames laboratoriais e levantamento de informações clínicas e epidemiológicas. Sempre que houver atualização nessas informações, serão amplamente divulgadas".



Segunfo o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo, Brasil já registrava, até as 16h, 4.256 casos de Covid-19, com 136 mortes. Em Minas, são 231 casos confirmados e 28.783 suspeitos.