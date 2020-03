Tiradentes se fecha e empresas pedem subsídios. Diamantina suspende vesperata

Maria Fumaça que faz o trajeto entre Tiradentes e São João Del Rei: suspensão do passeio foi uma das medidas iniciais para conter o avanço do coronavírus na região (foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press %u2013 18/01/13)



Com população de 7,5 mil habitantes, a pequena Tiradentes, no Campo das Vertentes, sofre com os efeitos da expansão do coronavírus. Embora não tenha nenhum caso confirmado de infectado, a cidade mostra apreensão em relação à estagnação econômica, já que o município se mantém basicamente da atividade turística e comercial. Um decreto assinado pelo prefeito Zé Antônio do Pacu (PSDB) restringiu a circulação de pessoas na cidade, inclusive barrando vários ônibus turísticos de outros estados nas principais vias de acesso.

A prefeitura já adotou medidas emergenciais para tentar diminuir o contato direto entre as pessoas. Uma delas é o cancelamento de todos os eventos com aglomeração de turistas, como o Foto em Pauta (fotografia), o TremBier Festival (cervejas artesanais) e o Tiradentes em cena (artes cênicas), que ocorreriam neste mês e em abril. As celebrações da semana santa e a realização dos casamentos estão cancelados por determinação da Diocese de São João del Rei. Outro evento com risco de não ocorrer é a Semana de Tiradentes, prevista para 18 a 21 de abril.

A prefeitura criou um comitê especial para gerenciamento de crise para lidar com campanhas de prevenção ao coronavírus e as eventuais perdas na economia da cidade. “Esperamos que logo passe essa pandemia para que a cidade volte ao seu normal, recebendo turistas o ano todo. Toda a população vive basicamente do turismo. É um cenário que preocupa bastante. Não tivemos ainda um impacto nas atividades econômicas, mas, a cada dia que passa, os prejuízos aumentam. Se demorar mais essa contaminação, podemos ter vários problemas na cidade”, ressalta o secretário de Turismo e Cultura de Tiradentes, Henrique Rohrmann.





CAMPANHA Por causa do fechamento temporário do comércio, muitos donos de restaurantes e pousadas optaram por dar férias coletivas aos funcionários, sobretudo aqueles que entram no grupo de risco de coronavírus (maiores de 60 anos e portadores de doenças respiratórias ou cardiovasculares). No caso dos restaurantes, serviços de delivery já funcionam na cidade, embora com arrecadação bem inferior ao habitual.

Comerciantes iniciaram uma campanha que reivindica que os pequenos estabelecimentos recebam subsídios da prefeitura e do governo do estado, minimizando a taxa de desemprego ou mesmo o fechamento dos comércios. Cerca de 1 mil pequenos empresários da cidade podem ser afetados pela crise econômica.

Apesar da apreensão que existe em torno do aspecto financeiro, os proprietários afirmam que o mais importante no momento é evitar que o coronavírus chegue à cidade. “Antes mesmo do ofício do município, todos os donos de estabelecimentos se reuniram para pedir ao prefeito para fechar o comércio. Em Tiradentes, 100% do faturamento vêm do turismo, e acredito que pelo menos 80% dos proprietários terão problemas para pagar salário. Mas se nossa cidade estiver fechada teremos mais chances de evitar a contaminação”, afirma a presidente da Associação Empresarial de Tiradentes, Rejane Cunha, também proprietária de um restaurante de culinária mexicana no município.

Ela entende que o diálogo com o poder público será fundamental para evitar que vários empresários tenham dificuldades financeiras: “A prefeitura alega que não tem recursos, a não ser que haja verbas dos governos federal e estadual. Temos esperança de que essa situação possa ser solucionada logo. Temos conversas com proprietários de imóveis, com a Cemig e a Copasa para que possamos renegociar dívidas nesse período”.

Entre os donos de hotéis e pousadas, os efeitos na economia causam preocupação, embora a saúde seja considera prioridade. “Era necessário fechar a cidade para garantir a segurança de todos. Tiradentes é tida como um paraíso, mas não poderíamos continuar a receber turistas de vários lugares. Todos nós estamos tendo perdas financeiras, mas o mais importante é que todos estejam bem. Não sabemos até quando essa pandemia vai se alastrar, mas esperamos que em breve o serviço possa funcionar normalmente”, afirma Adriana Amorim, de 44 anos, proprietária de uma pousada no município.





O TREM PAROU Uma das principais atrações de Tiradentes, as viagens da Maria Fumaça entre a cidade e São João del-Rei estão suspensas desde o início da semana passada. A empresa que administra o negócio informa que não há previsão para o retorno das atividades. Os passageiros que compraram tickets pela internet terão o valor reembolsado. (RD)

Sem música nas janelas nem público

Rua vazia e portas fechadas em Diamantina: pandemia de coronavírus reverteu expectativa de crescimento do turismo e recuperação de impacto do fechamento de garimpos (foto: Secretaria de Cultura de Diamantina/Divulgação )











O clima nesta época do ano seria de muito otimismo entre trabalhadores, comerciantes e donos de pousada com a chega de muitos turistas. Mas apreensão, ruas desertas e atrações canceladas entraram em cena em Diamantina, cidade de 47,7 mil habitantes, no Alto Jequitinhonha, distante 292 quilômetros de Belo Horizonte. O isolamento social necessário para evitar a rápida propagação do coronavírus impõe efeitos socieconômicos negativos à cidade histórica, ainda sem nenhum caso confirmado de COVID-19, justamente quando ela começava a se recuperar de outro baque.

“O que estava ruim agora piorou”, lamenta o prefeito de Diamantina, Juscelino Roque (MDB), ao lembrar que há pouco tempo o município perdeu centenas de empregos por causa da desativação de garimpos pela fiscalização ambiental. Agora, os efeitos da pandemia do coronavírus chegaram no momento em que o comércio e o turismo locais esperavam melhoria no faturamento com aproximação do feriado da semana santa e do espetáculo musical da vesperata, uma das principais atrações da cidade histórica.

Tradicionalmente, a vesperata é realizada em Diamantina em abril, maio e junho, em fins de semana alternados. Mas, a menos que até lá a situação mude, a atração musical está cancelada, como medida para conter o avanço da COVID-19, já que são desaconselhadas as aglomerações de pessoas.

Assim como em outras cidades do interior de Minas, desde o início da semana foi instalada uma barreira sanitária em Diamantina, visando ao controle da entrada de pessoas.Todos que chegam são parados e entrevistados por uma equipe da Secretaria de Saúde no município. Aqueles que apresentam sintomas respiratórios são orientados a permanecer em quarentena por 14 dias.

O Centro Histórico do antigo Tejuco conta com 18 igrejas, o antigo mercado, a Casa Chica da Silva e outros atrativos, como o museu da casa onde morou o ex-presidente Juscelino Kubitscheck, filho ilustre da cidade. Tudo está fechado por causa da pandemia.Sem os turistas e com o isolamento social dos moradores, as ladeiras do Centro Histórico ficaram desertas.

O prefeito Juscelino Roque calcula que estão sem sustento em torno de 5 mil pessoas que sobrevivem do turismo na cidade, entre os quais, funcionários e donos de pousadas, garçons, trabalhadores de comércio locais e guias turísticos. “Em Diamantina está tudo parado. Os hotéis e pousadas estão fechados e os restaurantes não têm a quem servir. O prejuízo é incalculável, do tamanho do coronavírus. Ninguém tem dimensão disso”, diz Roque. “Se considerar o pessoal que perdeu o emprego no garimpo, chegamos a 10 mil desempregados na cidade”, assegura o chefe do Executivo.

O impacto sobre o turismo se reflete também sobre estudantes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). “Muitos universitários trabalham nos restaurantes, atendendo aos turistas. Agora, eles estão sem renda”, lamenta. A eles, lembra, somam-se os músicos que ficaram sem trabalho e sem renda na terra da JK.





ALIMENTOS Por meio de decreto, a prefeitura determinou fechamento do comércio, e vem orientando a população a ficar em casa. “Adotamos o isolamento social e pedimos o distanciamento entre as pessoas, sem pânico. Mas, com a crise, muitas estão dentro de casa com fome, sem ter o que comer”, disse o prefeito, acrescentando que a Prefeitura iniciou também uma campanha para arrecadação de alimentos para famílias necessitadas do município.

A secretária de Cultura, Turismo e Patrimônio de Diamantina, Márcia Betânia, informou que as igrejas, bares, pousadas, restaurantes e outros pontos turísticos da cidade vão continuar fechados por tempo indeterminado. E já vê desafios para quanto acabar. “Aquecer a economia e fomentar o turismo em Diamantina será um grande desafio, que exigirá um intenso trabalho de planejamento e promoção turística, apoio às pequenas e médias empresas e a sensibilização da iniciativa privada no que tange a tarifas e serviços mais atrativos que contribuam para impulsionar o turismo no destino”, afirma Márcia.





SERRO Cidade vizinha de Diamantina e com 21,5 mil habitantes, Serro também vive momentos difíceis. As ladeiras, praças e outros pontos e grande visitação do Serro, como a Igreja de Santa Rita com sua encantadora escadaria estão completamente vazios. O prefeito Guilherme Simões Neves (PTB), estima que ficaram sem emprego e renda 500 pessoas que trabalham diretamente com o turismo no município, entre guias turísticos, garçons e trabalhadores das cerca de 30 pousadas da cidade. “Está tudo parado”, lamenta Neves.