Comerciantes fazem carreata em Sete Lagoas, e prefeito diz abertura de lojas depende de Zema

Após encontro na porta da prefeitura, Duílio se reuniu com alguns manifestantes na parte interna do prédio (foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas) Sete Lagoas protestaram nesta sexta-feira (27) contra o fechamento dos estabelecimentos em função da pandemia do coronavírus (COVID-19). Assim como em Belo Horizonte, proprietários de lojas se manifestaram organizando uma carreata que passou por diversos lugares da cidade, localizada na Região Central do estado, finando na prefeitura, onde foram recebidos pelo prefeito Duílio de Castro.

Os manifestantes sugeriram ao prefeito que ele ‘chutasse a porta’ do governo, e que se fosse preciso, que iriam junto com o chefe do Executivo. “Só temos você (como representante)”, falou um dos presentes no protesto.

O prefeito respondeu dizendo que as reivindicações dos manifestantes eram as mesmas que ele buscava, pelo fato de ser comerciante e estar com a loja fechada. “Já tem gente tentando suicídio por desemprego”, gritou uma das pessoas.

Zema promete estudar abrir parte do comércio

Em coletiva de imprensa nesta sexta, Zema garantiu que iniciará estudos na próxima semana para reabrir alguns setores do comércio, sobretudo aqueles que estejam ligados ao transporte de cargas. No entanto, o governador condicionou a ação aos números de casos do novo coronavírus no estado.

“Na próxima semana iniciaremos um estudo para ver o que é possível fazer para reativar alguns setores. Isso será feito com muito critério, estando sujeito a ser desfeito se os índices de infectados do coronavírus estiver aumentando. Será algo condicional. Estamos otimistas para liberar algumas atividades em algumas regiões do estado”, disse Zema.