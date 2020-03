Minas tem 153 infectados por coronavírus; casos suspeitos vão a 17.409

(foto: STR/AFP)





Já são 153 casos confirmados de coronavírus em Minas Gerais, 17.409 sob investigação. Em Belo Horizonte, há 96 infectados - seis a mais desde quarta-feira (25). As informações são da Secretaria de Estado de Minas Gerais (SES/MG), divulgadas na manhã desta quinta (26). Não há registro de mortes. O boletim da SES/MG não diz se há óbitos investigados para a doença.



Desde 16 de março quando houve a primeira notificação de COVID-19 em Minas, o público contaminado cresceu 15.200%.









O salto no total de casos investigados é notável: 3.100 novas suspeitas em comparação com o relatório anterior, que contabilizava 14.227 investigações.





Homens jovens na berlinda

Segundo o informe epidemiológico da SES/MG, a faixa etária com maior número de doentes é a de 20 a 59 anos. São 128 pacientes - ou 83,7% do público total.





Na faixa de 60 a 79 anos, são 24 casos - 15,7% das infecções. Nenhuma criança, adolescente ou maior de 80 anos contraiu o vírus até o momento.





Distribuição no estado

Ainda de acordo com o levantamento, a grande maioria dos casos de COVID-19 em Minas continua concentrada em Belo Horizonte - 96 casos reportados.





A segunda posição do ranking é ocupada pelo município de Nova Lima, na Região Metropolitana, com 11 infectados.





A cidade é seguida por Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, com 8 casos, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 7 registros. Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e Boa Esperança, no Sul de Minas, relataram suas primeiras infecções nesta quinta (26).





Até o momento, 21 cidades mineiras relataram registros da doença. As demais contaminações foram verificadas em:

Betim (3)

Bom Despacho (1)

Campos Altos (1)

Contagem (2)

Coronel Fabriciano (1)

Divinópolis (2)

Ipatinga (1)

Lagoa da Prata (2)

Mariana (2)

Patrocínio (1)

Poços de Caldas (1)

São João Del Rei (1)

Sete Lagoas (2)

Timóteo (1)

Uberaba (3)





A Região Metropolitana de Belo Horizonte detém o maior número de cidades com registro da COVID-19 - cinco, no total. Acompanhando a RMBH, vêm o Vale do Rio Doce (5 municípios), Região Centro-Oeste (3), Triângulo Mineiro (2), Região Central (1) e Alto Paranaíba).