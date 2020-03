Zema diz que manterá quarentena em Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que vai ignorar as orientações do presidente Jair Bolsonaro e continuará seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) em meio à pandemia do novo coronavírus. O chefe do Executivo mineiro participou, na manhã de ontem, da videoconferência com Bolsonaro e outros governadores do Sudeste: o capixaba Renato Casagrande (PSB), o paulista João Doria (PSDB) e o carioca Wilson Witzel (PSC)



“Em Minas Gerais, nós estamos adotando as melhores práticas: aquelas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e já adotadas em países desenvolvidos. Queremos, em primeiro lugar, a preservação da vida”, disse Zema, em vídeo divulgado nas redes sociais após a reunião remota.



Apesar da discordância nesse ponto, Zema externou que se preocupa muito com a economia em meio ao cenário de pandemia. O governador mineiro sugeriu que medidas fossem tomadas pelo Ministério da Economia a fim de garantir mais segurança a empregadores e empregados.





“Mas compartilho da preocupação do presidente Bolsonaro com a questão econômica, e muito provavelmente o Ministério da Economia deverá estar propondo algumas medidas visando preservar os empregados e também os empregadores. Inclusive, mencionei isso com o ministro Paulo Guedes. É importantíssimo termos alguma medida nesse sentido com uma certa urgência”, completou.O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, também criticou a postura de Jair Bolsonaro. “Eu quero saber qual foi o médico ou o cientista que orientou o presidente em seu pronunciamento”, afirmou ele pelas redes sociais.