Planalto e Estados em campos opostos

Videoconferência de Jair Bolsonaro e ministros com governadores terminou em troca de críticas por causa do pronunciamento do presidente (foto: MARCOS CORREA/PR)

''Ser criticado por quem? Por quem nunca fez nada pelo Brasil? Estou muito feliz com as críticas'' Jair Bolsonaro, presidente da República



Aliados divergem

Brasília – O pronunciamento de Jair Bolsonaro acirrou os ânimos dos governadores, que redigiram carta pedindo que o Congresso e os ministros tomem a frente para enfrentar a crise, e gerou críticas de autoridades sanitárias e até de aliados, o que levou ao isolamento do presidente no combate ao coronavírus. O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), disse que entende a preocupação do presidente com as perdas na economia, mas disse que vai manter o confinamento. O próprio vice-presidente, Hamilton Mourão, mesmo evitando crítica direta a Bolsonaro, disse que a política do governo é o isolamento social.Em seu pronunciamento na noite de terça-feira, Bolsonaro voltou a contrariar as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do próprio ministro da Saúde, Luiz Mandetta, para preservar a economia. Ele criticou o fechamento do comércio e de escolas e defendeu o isolamento apenas de idosos e doentes, além de chamar a COVID-19 de “gripezinha” e “resfriadinho”.As críticas chegaram em efeito cascata, inclusive na videoconferência que Bolsonaro fez com governadores do Sudeste ontem, na qual foi criticado por João Doria (SP) e rebateu prontamente. “Na condição de cidadão, de brasileiro, e também de governador, início lamentando os termos do seu pronunciamento à nação. O senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo. Tem que ser mandatário para comandar, para dirigir, liderar o país, e não para dividir”, afirmou Doria.Bolsonaro retrucou: “Subiu à sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tem responsabilidade. Não tem altura para criticar o governo federal, que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa Excelência não é exemplo para ninguém”.Em seguida, Bolsonaro passou a palavra ao ministro Luiz Henrique Mandetta. “Volto a repetir, no momento em que se tem uma crise dessa proporção, a primeira palavra que a gente precisa ter é calma e equilíbrio”, afirmou. Mais tarde, em entrevista coletiva, perguntado se poderia se demitir diante da insistência de Bolsonaro em contrariar suas recomendações, Mandetta isse: “Saio na hora em que o presidente achar que não devo mais trabalhar, ou se tiver doente, ou no momento em que não possa não ser mais útil”. Mandetta, suavizou o pronunciamento de Bolsonaro: “Temos que melhorar esse negócio de quarentena, não ficou bom. A última quarentena foi em 1917. É normal, faz parte dessa situação, errarmos, calibrarmos e fazer projeções um pouco fora e questionáveis. A quarentena é um remédio extremamente amargo e duro."Ao deixar o Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi questionado sobre as críticas que recebeu e reafirmou tudo. “Ser criticado por quem? Por quem nunca fez nada pelo Brasil? Estou muito feliz com as críticas”, afirmou.No fim da tarde de ontem, em videoconferência sem Bolsonaro, 26 governadores, com exceção do do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, discutiram a crise da pandemia. Eles redigiram carta pela qual apelam ao Congresso Nacional e a ministros do governo para que tomem a frente na condução da crise, uma vez que Bolsonaro “menospreza os efeitos da pandemia” e “dá sinais trocados, confundindo os brasileiros”, nas palavras do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.O vice-presidente Hamilton Mourão defendeu o isolamento, em entrevista coletiva. Ele afirmou que Bolsonaro “pode ter se expressado de uma forma que não foi a melhor” ao tentar “colocar a preocupação que todos nós temos com a segunda onda”, que foca nos prejuízos econômicos da pandemia no Brasil. A primeira onda, segundo ele, seria o impacto na saúde da população.Mourão disse que a “posição do governo, por enquanto, é uma só”: Defender o distanciamento social. O ideal, segundo ele, é o isolamento horizontal — isto é, que se afastem das atividades não apenas pessoas que fazem parte do grupo mais vulnerável, como idosos e doentes pré-diagnosticados, mas todos os que puderem ficar em casa.Outro alinhado de primeira hora de Bolsonaro anunciou o rompimento com o governo federal. “Não tem mais diálogo com esse homem. As coisas têm que ter um ponto final”, afirmou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM-GO), que foi responsável pela indicação de Mandetta para a Saúde.Em entrevista, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), cobrou política "séria" para o isolamento de idosos. “Como alguém pode falar em isolamento vertical se até hoje não apresentou uma proposta de contingenciamento para os idosos brasileiros mais pobres? Eu fico pensando: como o governo pode falar de um assunto, sabendo que nós temos milhares de idosos nas comunidades do Rio de Janeiro, que São Paulo tem 7 milhões de pessoas acima de 60 anos, muitas delas certamente de baixa renda, e até hoje a gente não viu do governo qual a política para isolar os idosos?", indagou Rodrigo Maia.O parlamentar continuou: “A partir do momento em que o governo tiver uma política séria, responsável, olhando com mais cuidado e mais urgência esses idosos que vivem nessas comunidades, e construir uma solução de isolamento para essas pessoas, distante daqueles que vão sair da comunidade para trabalhar, ou para a escola, e voltar, certamente você tem condição de daqui a algumas semanas liberar os mais jovens para proteger os mais idosos”, acrescentou o presidente da Câmara.