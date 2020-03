Morre técnico da seleção de esgrima

Gennady Miakotnykh, técnico da Seleção Brasileira de Esgrima e do Pinheiros, que morreu ontem, pode ter sido mais uma vítima do novo coronavírus. Nascido na Rússia, Miakotnykh tinha 79 anos e morava no Brasil havia 20. Recentemente, esteve em Anaheim (EUA), onde seria disputado o Grand Prix de Florete, entre os dias 13 e 15 deste mês – foi cancelado por causa do surto de COVID-19. O resultado do exame para coronavírus sairá amanhã. Miakotnykh era técnico de vários atletas de alto rendimento, como a floretista Ana Beatriz Bulcão, bronze no Pan de Lima'2019. Ela lamentou a morte do treinador: “Estou profundamente triste e chocada. O Gennady foi mais que um treinador, era quase um membro da família. Estava comigo em quase todos os momentos da minha carreira e devo a ele todo o meu crescimento como atleta e pessoa”.