Grupo desenvolve equipamentos em 3D

Respiradores e máscaras a baixo custo foram desenvolvidos por um grupo de pesquisadoras e empreendedoras que constituem o Grupo de Mulheres na Impressão 3D em São José dos Campos, interior de São Paulo. Os equipamentos serão doados a hospitais no Brasil.





As mais de 1 mil impressoras já disponibilizadas serão capazes de produzir, cada uma, um equipamento por hora – resultado do esforço de profissionais de diversas áreas que se mobilizam para encontrar soluções que ajudem hospitais que estão entrando em colapso por causa do tratamento dos pacientes com coronavírus.





Outras iniciativas se espalham pelo Brasil e pelo mundo. Em Belo Horizonte, um grupo reúne 30 makers (movimento baseado na ideia de que pessoas comuns podem construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos com suas próprias mãos) para produzir máscaras por meio de impressoras 3D.





Eles resolveram se reunir para projetar face shields, utilizados no rosto para a proteção contra gotículas e que ajudam a prolongar a vida útil das máscaras. De acordo com o engenheiro de controle e automação Lucas Machado Barbosa de Faria, de 26 anos, a iniciativa surgiu diante das primeiras notícias sobre a falta de máscaras nos hospitais europeus durante o atendimento aos infectados pelo coronavírus.





“Começamos a produção com várias frentes. Estamos utilizando impressoras 3D, modelo prusa RC2, para imprimir face shields para os profissionais de saúde. O modelo RC2 tem duas variantes da parte de cima, uma sem furos hexagonais e uma com os furos (com intuito de economizar filamentos).”





A montagem dos kits (tiara impressa mais acetato), higienização e logística é feita na FAZ Makerspace, um espaço aberto ao público, onde também é traçada a logística de fabricação e distribuição.





Também a Stratasys, empresa global de manufatura aditiva ou tecnologia de impressão 3D, anunciou uma mobilização global de recursos e experiência em impressão 3D da empresa para combater o vírus. Nos Estados Unidos, pretende produzir 5 mil máscaras do tipo escudo facial até amanhã. Por meio de seu escritório regional para a América Latina, a empresa vem trabalhando em iniciativas locais em parceria com clientes, revendas autorizadas e outros players do mercado de impressão 3D, disse Anderson Soares, territory manager da Stratasys no Brasil.





SERVIÇO

Os interessados em trabalhar no projeto do Grupo de Mulheres na Impressão 3D, de São José dos Campos, como impressor, ou a instituição que queira solicitar os dispositivos devem acionar o Instagram @womenin3dprinting_br ou o link https://linktr.ee/ maria_elizete_kunkel.