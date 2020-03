UFMG receberá doação da China

Universidade chinesa enviará cinco mil máscaras, que serão distribuídas para os hospitais das Clínicas e Risoleta Neves (foto: ULISES RUIZ/AFP)







A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) vai receber 5 mil máscaras para uso hospitalar doadas pela universidade chinesa Huazhong University of Science and Techonology (Hust). O lote deve chegar ao Brasil nas próximas semanas e será destinado ao Hospital das Clínicas (HC-UFMG) e ao Hospital Risoleta Neves, ambos de Belo Horizonte e ligados ao SUS.





Segundo o diretor adjunto de Relações Internacionais da UFMG, Dawisson Lopes, a entrega das máscaras é uma resposta ao vídeo com mensagem de otimismo sobre os esforços da cidade e do país para superação da crise, enviado há um mês por alunos de mandarim da universidade mineira para os estudantes chineses. “A repercussão desse gesto foi muito boa por parte inclusive da embaixada da China no Brasil, e agora o pessoal da Hust está retribuindo com essa doação”, comenta Lopes.





A Hust está localizada em Wuhan, primeira cidade a ser contaminada pela COVID-19. Com o fim das medidas de contenção ao novo coronavírus, o município já está voltando à normalidade. Agora, a universidade chinesa pretende ajudar os institutos parceiros no combate ao vírus.





Outras parcerias

A Renmin University of China, com sede na capital, Pequim, também está ajudando a UFMG em um projeto para produzir políticas públicas adequadas para conter a pandemia. A pesquisa deve contar com a participação dos governos de Minas Gerais e de Belo Horizonte.





A comunicação entre as universidades é feita por meio da diretora chinesa do Instituto Confúcio na UFMG, Jin Cheng, vinculada à Hust, e do pró-reitor adjunto de pesquisa científica da RUC, Jinlong Liu.

