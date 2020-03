Coronavírus: trânsito de ônibus e caminhões de mineração preocupa moradores de cidades mineiras

Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Mato Dentro (foto: Selma Aguiar/divulgação)

A circulação de ônibus e caminhões para o acesso à mineradora Anglo American, no município de Conceição do Mato Dentro, na região Central do Estado, provocou preocupação da comunidade sobre os riscos de propagação do coronavirus.





A apreensão também se estendeu ao município do(vizinho a Conceição do Mato Dentro), onde um grupo moradores lançouna, pedindo solução para o problema.As prefeituras de Conceição do Mato Dentro e do Serro adotaram uma série de, incluindode pessoas, para impedir o avanço da Covid-19.

Na noite desta terça-feira, a Anglo American também anunciou diversas ações a redução dos riscos de transmissão do coronavirus entre seus funcionários Entre as providências adotadas está a substituição de micro-ônibus por ônibus maiores para o transporte dos trabalhadores e a ocupação de 50% da capacidade dos veículos.

De acordo com informações dos moradores, divulgadas nas redes sociais, cerca de 300 caminhões e ônibus de trabalhadores da Anglo American circulam na região, passando pelo Serro e por Conceiçao do Mato Dentro. Os trabalhadores são levados para área de exploração da mineradora pela manhã e retornam para suas casas no fim do expediente.



Sobrado da prefeitura municipal de Conceição do Mato Dentro (foto: Selma Aguiar/divulgação)

A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, por meio de nota, informou que, na noite de segunda-feira, o prefeito da cidade, José Fernando Aparecido (MDB), assinou um decreto com “medidas adicionais” de prevenção ao contágio e enfrentamento da Covid-19. “Como medida para conter o fluxo de pessoas na cidade, o decreto institui a implantação de barreiras sanitárias nos quatro acessos de entrada da cidade”, revelou.

De acordo com a prefeitura, “o decreto veda o trânsito de trabalhadores de empresas privadas e de servidores públicos entre as cidades que residem ou qualquer outra cidade do país e o município de Conceição do Mato Dentro, ainda que a trabalho”.



Acrescenta que, “dessa forma, aqueles trabalhadores, sejam eles do setor privado ou público, que deixarem a cidade a partir desta data (terça-feira), estão proibidos de retornarem à Conceição do Mato Dentro e deverão realizar suas tarefas de forma remota, ou seja, em regime home office”.

Na prática, segundo a assessoria da prefeitura, o decreto não impede o deslocamento dos trabalhadores da Anglo American desde que circulem entre a cidade a mina. Por outro lado, se eles viajarem para outras cidades, não poderão retornar a Conceiçao do Mato Dentro.



A Prefeitura da cidade também determina que o transporte de passageiros no município só pode ser feito dentro do limite de ocupação de 50% da capacidade máxima dos veículos com os passageiros sentados e com a janelas dos veículos abertas.



Serro

O prefeito do Serro, Guilherme Simões Neves (PTB), também adotou barreiras sanitárias na cidade, com profissionais de saúde abordando veículos que chegam e saem do município pela MGC 259. Decreto assinado pelo prefeito do Serro também limita em 50% a ocupação dos ônibus, vans e taxis que circulam no município.



Neves alegou não poder impedir a circulação de caminhões, ônibus e outros veículos na MGC 259.



Anglo American

Por meio de nota, a Anglo American informou que adotou uma série de medidas que visam impedir a propagação do coronavirus entre seus trabalhadores em comunidades vizinhas à mineração. A empresa informou que, além da substituição dos micro-ônibus por ônibus, “para permitir maior espaçamento entre as pessoas, desde o dia 22 de março, todos os seus ônibus circulam com a lotação máxima de 50% da capacidade. Informou também que os veículos estão sendo higienizados duas vezes ao dia.



Além disso, “os ônibus operam com janelas abertas quando possível. Ônibus fechados, com ar condicionado, são usados em percursos que possuem estradas de terra”, divulgou Anglo American.



