Confins tem 214 voos cancelados

Mateus Adler





A crise no setor aéreo causada pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19) parece longe de ter fim. As companhias estão diminuindo suas operações drasticamente, casos da Azul Linhas Aéreas e Gol Linhas Aéreas, que enxugaram seus voos em 90%. Só no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, nos últimos três dias 214 decolagens foram canceladas, de acordo com a BH Airport, concessionária que administra o terminal.





O número assusta, se comparado com o levantamento anterior feito pelo pelo Estado de Minas no último dia 19. Entre 11 de março e a data citada anteriormente, a administração do terminal registrou 183 cancelamentos. De lá para cá, foram 55 decolagens suspensas na sexta-feira (20) e 33 no sábado. As estatísticas aumentaram de forma considerável no domingo, quando 76 voos deixaram de ser feitos. Mas o pico dos últimos dias foi atingido na segunda-feira, quando foram registrados 92 voos suspensos. Ontem, até o fim da tarde, foram 46 cancelamentos.





Confins, assim como outros terminais no Brasil, sofre com a suspensão de voos. O aeroporto, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, já não conta com rotas para o exterior. A última a anunciar suspensão foi a Copa Airlines, que ligava a capital mineira à Cidade do Panamá. A medida deve durar pelo menos até 21 de abril. Outra que parou de operar temporariamente em Minas foi a portuguesa TAP. A companhia, que era responsável por fazer a rota até Lisboa, deixará de voar para Confins até 28 de abril. A Azul também suspendeu seus voos para a Flórida e Buenos Aires até 30 de junho.





A Azul anunciou no começo desta semana que vai operar apenas 70 voos por dia, para 25 cidades, entre hoje e 30 de abril. A medida representa uma redução de 90% em suas operações. O aeroporto da Pampulha, que abriga um dos centros de manutenção da empresa, recebeu nos últimos dias cerca de 20 aeronaves da companhia, que ficarão paradas até a situação se restabelecer.

Energia sem corte

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu ontem suspender os cortes no fornecimento de energia elétrica motivados por falta de pagamento dos consumidores. A medida vale por 90 dias, pode ser alterada e foi adotada em razão da crise na economia provocada pela pandemia do novo coronavírus. Pela decisão, a suspensão vale para todas as residências urbanas e rurais e para os serviços considerados essenciais, como hospitais. A medida já vinha sendo defendida por entidades de proteção dos direitos dos consumidores como uma forma de ajudar as famílias.