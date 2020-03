Prefeitos pedem R$ 20 milhões

Construção do Hospital Regional de Divinópolis está 80% concluída (foto: PMD/Divulgação)





Prefeitos da Região Centro-Oeste de Minas querem a liberação de R$ 20 milhões para a compra de equipamentos para viabilizar a abertura de leitos no Hospital Regional de Divinópolis. Com 80% das obras concluídas, a construção está paralisada desde 2016. Mesmo assim, eles defendem que uma das alas mais avançadas seja utilizada para receber pacientes com suspeita ou confirmação da COVID-19.





Documento assinado pelos prefeitos será encaminhado hoje ao governador Romeu Zema (Novo). Eles fazem coro ao pedido já oficializado do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste (Cis-Urg – Oeste) – o mesmo que gerencia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dentro do plano de enfrentamento ao coronavírus do Estado.





A ideia é abrir entre 50 a 100 leitos nas alas de bloco cirúrgico e enfermaria, entre eles de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Estamos colocando a mão de obra do Samu à disposição”, afirmou o presidente do Cis-Urg, o prefeito de Carmo do Cajuru, Edson Vilela (PSB).





“Se a situação se agravar não terá leitos para atender toda a população da macro e microrregião. No caso de Cláudio, não tem nem CTI”, disse o presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Itapecerica (Cisvi), o prefeito de Cláudio, José Rodrigues Barros (PRTB).





Galileu Machado (MDB), prefeito de Divinópolis, lidera o movimento em tom de socorro. “Queríamos pedir ao secretário que entendesse a nossa situação, desespero, para deixar o local todo equipado para atender, se for o caso, as pessoas. Estamos passando por momentos difíceis sem saber o que fazer”, apela.





Os políticos não vislumbram outra alternativa e descartam usar outro local para montar hospital de campanha. “Por que gastar se já temos uma estrutura pronta? Vamos usar esses recursos para comprar equipamentos, insumos, para colocar a ala para funcionar”, argumentou Edson Vilela. (*Amanda Quintiliano, especial para o EM)