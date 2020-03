Expominas e Mário Penna vão receber pacientes

O Expominas e o Hospital Mário Penna receberão leitos adicionais para tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. A medida foi divulgada ontem, pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em entrevista direto da Cidade Administrativa, que contou com a presença dos secretários de estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, e de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levy Reis.





Somente no Expominas, na Gameleira, usado para exposições, o governo prevê a instalação de pelo menos 900 leitos, aproveitando área vaga de 18 mil metros quadrados. Parte dos recursos virá de doação da Fiemg, que seriam inicialmente utilizados em patrocínio de feiras e eventos no próprio Expominas, cancelados devido à COVID-19.





No Hospital Mário Penna, o espaço usado seria uma ala desocupada. “Vamos verificar hospitais com alas vagas ou leitos ociosos. A forma mais fácil de adicionar leitos é um hospital com alas vagas, como vi no Mário Penna. Já há instalações prontas, como oxigênio, eletricidade e vácuo. Basta levar os equipamentos e conectá-los”, afirmou Romeu Zema.





O Estado prometeu disponibilizar também 5,5 milhões de máscaras, gorros, aventais e pares de luxas para profissionais de saúde. Carlos Eduardo diz que já há um mapa do cenário que como o novo coronavírus pode afetar Minas: “Estamos objetivando recrutar 1,7 mil leitos para terapia intensiva. Estamos fazendo um censo de quais leitos poderiam ser usados. Esses leitos, muitas vezes, são operacionais, atendendo à demanda da população”.





ECONOMIA





Embora demonstre preocupação com os rumos da economia no estado, o governador diz que a saúde é prioridade: “Por ora, todo o nosso foco está direcionado em salvar vidas. Agora, a doença está tendo proporção, nos exigindo recursos e esforços. Daqui a 30 ou 60 dias, a economia passará a ser o foco”.





O governador ainda anunciou que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) disponibilizou uma linha de crédito para micro e pequenas empresas de turismo, com juros abaixo do mercado e prazo maior de pagamento. “É uma atividade extremamente afetada pela atual crise, fazendo com que as pessoas deixem de viajar”, comentou.





Zema prevê que Minas Gerais deixe de arrecadar R$ 7,5 bilhões de ICMS em virtude da paralisação de todo o estado – inicialmente, o governo previa uma queda de R$ 2,5 bilhões na receita do imposto. Simulação inicial da Secretaria de Estado da Fazenda prevê que Minas tenha queda de crescimento de 4% no período da pandemia.