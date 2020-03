Abrigo que acolhe pessoas doentes em extrema pobreza pede doações

Segundo a presidente da instituição, Shirley dos Santos, as principais fontes de renda da casa eram três bazares, um deles no mesmo terreno da instituição. Os outros dois estão localizados no Bairro Funcionários. No entanto, para evitar aglomeração pública como determinada pela administração pública, os estabelecimentos tiveram que ser fechados, gerando uma perda de receita de aproximadamente R$ 50 mil, por mês.





Agora, a presidente tem que se virar com doações de papel-toalha, papel higiênico, copos descartáveis e álcool em gel. Quantias em dinheiro também são solicitadas pela administradora. “Muitas vezes as pessoas estocam essas mercadorias e falta para a gente que realmente necessita”, alerta.





A maioria dos abrigados da casa são idosos diagnosticados com câncer, cardiopatia, diabetes, lúpus e doenças autoimunes – população que mais está suscetível à contaminação e complicações em relação à pandemia. E é justamente por isso que a casa suspendeu a entrada de outros pacientes nesse período. Um programa que distribuía comida para os sem-teto também foi suspenso, enquanto o número de voluntários também caiu, para controlar a entrada e saída de pessoas na casa.





Ao todo, a Casa do Caminho abriga 1.175 pessoas por ano e distribui 42.376 refeições. Também são oferecidos atendimento psicológico, oficinas religiosas, terapia ocupacional, medicina integrativa e cuidadoras de saúde.





O centro de acolhimento fica na Rua Padre Rolim, 222, no Bairro Santa Efigênia.





COMO DOAR

Depósitos de qualquer quantia nas contas:





*Banco do Brasil: Ag: 0750-1 e Conta Corrente 117584-X





*Banco Bradesco: Ag: 3432 e Conta Corrente 42461-7





O CNPJ do instituto é 29.937.767-0001/23





Mais informações nos telefones (31) 3586-3856 ou (31) 99490-4522.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz