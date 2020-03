Financiamento coletivo busca fortalecer Hospital das Clínicas, Risoleta Neves e UPA Centro-Sul

Hospital das Clínicas da UFMG será um dos beneficiados pelo financiamento coletivo (foto: Divulgação/Hospital das Clínicas da UFMG) Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Hospital Risoletas Tolentino Neves e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul de Belo Horizonte, todos localizados na capital mineira. A medida, organizada por UFMG, Instituto dos Advogados de Minas Gerais (IAMG) e Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), foi organizada devido ao avanço do coronavírus no estado, na cidade e no Brasil. Um financiamento coletivo foi anunciado na manhã desta terça-feira para auxiliar o trabalho de três unidades de saúde:),, todos localizados na capital mineira. A medida, organizada por) e), foi organizada devido ao avanço do coronavírus no estado, na cidade e no

A Fundep será a encarregada de gerenciar as doações e de utilizá-la no atendimento das vítimas diagnosticadas com coronavírus e síndromes respiratórias agudas e demais emergências. As três unidades visadas pelo financiamento estão incluídos no Sistema Único de Saúde (SUS).





“A colaboração e a solidariedade da sociedade mineira nesse momento de crise são essenciais para mantermos os dois hospitais e a UPA Centro-Sul em condições de operar e atender adequadamente a população. É uma medida emergencial, e contamos com o apoio das empresas e da sociedade mineira”, disse Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da UFMG.

Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados na noite dessa segunda-feira, 34 pessoas morreram no Brasil por causa do coronavírus. Já os casos confirmados da COVID-19 no país chegam a 1.819 (128 em Minas Gerais).

As contribuições podem ser feitas por transferência bancária e por entrega de material. Veja, abaixo, os dados bancários:

Banco do Brasil (001)





Agência 1615-2





Conta corrente: 960.419-7





CNPJ da Fundep: 18.720.938/0001-41





Quem quiser e puder doar bens ou equipamentos deverá entrar em contato com a diretoria de Relações Institucionais da UFMG por meio do telefone (31) 3409-5555 ou do e-mail gab@copi.ufmg.br.