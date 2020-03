Coronavírus: Novos presos em MG entram em quarentena para evitar Covid-2019

Problemas de superlotação são antigos em Minas Gerais. Na foto, excesso de presos na cadeia pública de Betim, em 2000 (foto: Renato Weil/EM/D.A PRESS - 26/10/2000))

A partir de hoje, os responsáveis pelo- um dos mais superlotados do país, com 75 mil presos para 37 mil vagas, de acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (dados de 2019), terão que administrar mais uma dificuldade para fazer valer a lei de execução penal no estado.Diante da epidemia dose alastrando, foi divulgado nessa segunda-feira (23) protocolo da Secretaria Estadual de(Sejusp) estabelecendo novas condutas para o aprisionamento no estado.A Sejusp escolheu 30 locais, denominados unidades de referência (confira a lista abaixo), onde serão feitas triagens para detentos que ingressarem noA partir de agora, todas as pessoas que foremvão ser direcionadas para uma unidade específica em cada região. A quarentena prevista é de 15 dias.

Viabilidade

Contaminados

Sem visitas

As 30 unidades onde serão feitas as triagens dos novos presos

Passado esse período, comda saúde dos detentos,conforme a secretaria, eles serão levados para outras penitenciárias ou presídios.A partir de então, informou a secretaria, será mantido "o fluxo normal de gestão de vagas do sistema prisional de Minas".Para viabilizar o protocolo,a secretaria informou que 30 presídios foram esvaziados no último final de semana (21 e 22).Os presos que estavam acautelados nesses espaços foram remanejados para outras unidades prisionais de cada região.A secretaria destacou que esses centros de referências não são destinados para detentos doentes ou com sintomas do novo coronavírus.No caso de presos que apresentarem os sintomas do Covid-19, a secretaria informou ainda que seguirá o seguinte protocolo: isolamento dentro da unidade prisional; realização de exames e, em caso de confirmação, tratamento em hospital, com escolta do sistema prisional.Além da triagem, também está em vigor a proibição de visitas aos presos ou a distribuição de kits com suplementos em alimentação, materiais de higiene, entre outros.