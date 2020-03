Ajuda de R$ 86 bi a estados e municípios

(foto: ISAC NÓBREGA/PR)











Brasília – O presidente Jair Bolsonaro anunciou novas medidas para fazer frente à pandemia de COVID-19. Serão liberados R$ 85,8 bilhões para socorrer os estados e os municípios. Ele fez o anúncio pelo Twitter, durante reunião com governadores das regiões Norte e Nordeste. Entre as principais ações estão a suspensão do pagamento de parcelas de dívidas e o auxílio financeiro para compensar a queda na arrecadação. O presidente informou que pretende suspender o pagamento de R$ 12,6 bilhões de dívidas dos estados com a União. A suspensão já havia sido obtida pelo estado de São Paulo, por decisão do Supremo Tribunal Federal.





Ele também confirmou a recomposição, por parte do governo federal, de R$ 16 bilhões nos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e no Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A ajuda compensará a perda de arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os cofres estaduais. Bolsonaro listou outras iniciativas do governo para minimizar a crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Ele também anunciou a transferência de R$ 8 bilhões de recursos para fundos de saúde estaduais e municipais. Segundo ele, a quantia representa o dobro do valor pedido pelos governadores.





“Soluções temporárias para situação de emergência: duas MPs vão transferir recursos para fundos de saúde estaduais e municipais. União entrará com mais recursos que o solicitado. Governadores solicitaram R$ 4 bilhões para ações emergenciais em saúde. O governo federal está destinando R$ 8 bilhões em quatro meses. Seguro para perda de arrecadação de transferência da União. Garantia de manutenção do FPE e FPM aos mesmos níveis de 2019. Estima-se que o governo federal acesse com R$ 16 bilhões em quatro meses”, tuitou.





Sem detalhar as medidas, Bolsonaro ainda anunciou a renegociação de R$ 9,6 bilhões em dívidas de estados e municípios com bancos e abertura de operações de crédito no valor de R$ 40 bilhões, além de um aumento de R$ 2 bilhões no orçamento assistencial social.





ASSISTÊNCIA





Já o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, pediu que os (Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) não fechem as portas durante a pandemia. Ele também antecipou que o governo prepara um "reforço nutricional" para ser oferecido aos idosos, que são considerados grupo de risco da COVID -19. As informações foram divulgadas durante entrevista coletiva, no Palácio do Planato, em Brasília, após reunião do presidente Jair Bolsonaro com os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva.





“É importantíssimo que os CRAS não fechem as porta durante esse período. Os funcionários desses centros são importantíssimos nesse momento. Eles são verdadeiros soldados na luta contra esse vírus", disse Lorenzoni, que também pediu que famílias e assistentes sociais permaneçam oferecendo apoio à população com mais de 60 anos.





"É importantíssimo que os Centros de Referência de Assistência Social não fechem as portas durante esse período.

Os funcionários desses centros

são verdadeiros soldados na

luta contra

esse vírus"

Onyx Lorenzoni,

ministro da Cidadania













Sobe para 34 o número de mortes no Brasil









Brasília – O número de mortes causadas pelo novo coronavírus aumentou de 25 para 34 em 24 horas,, conforme atualização do Ministério da Saúde. A taxa de letalidade no Brasil está em 1,8%. Os óbitos seguem concentrados em São Paulo (30) e no Rio de Janeiro (4). Já o total de casos confirmados passou de 1.546 no domingo para 1.891 ontem, acréscimo de 345 (22%) em números absolutos.





Como epicentro da pandemia no Brasil, São Paulo também lidera o número de pessoas infectadas, com 745 casos confirmados. Em seguida vêm Rio de Janeiro (233), Ceará (163), Distrito Federal (133), Minas Gerais (128) e Rio Grande do Sul (86).





Existem casos confirmados em Santa Catarina (68), Bahia (63), Paraná (56), Pernambuco (42), Amazonas (32), Espírito Santo (29), Goiás (23), Mato Grosso do Sul (21), Rio Grande do Norte (13), Acre (11), Sergipe (10), Alagoas (7), Piauí (6), Pará e Tocantins (5), Rondônia (3), Maranhão, Paraíba, Roraima e Mato Grosso (2) e Amapá (1) No início da semana passada, o ranking era liderado pelos estados do Sudeste e do Sul, além do Distrito Federal. O maior número de casos segue concentrado no Sudeste e no DF, mas a lista ganhou a presença do Ceará entre as primeiras colocações.





O governo federal já enquadrou todos os estados em situação de transmissão comunitária, quando não se sabe mais a origem da doença naquela localidade. Com isso, as recomendações adotadas para esses locais ficam valendo para todo o país, como o isolamento de pessoas com sintomas e familiares e restrição ao mínimo possível da circulação de idosos acima de 60 anos.