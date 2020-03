Comércio de BH cumpre ordem e fecha as portas

Papelaria no Barreiro afixou uma faixa para avisar aos clientes que o serviço continua a ser prestado, mas somente via telefone e WhatsApp (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)







A limitação de funcionamento de diversos setores do comércio vem sendo seguida pela imensa maioria dos estabelecimentos em Belo Horizonte. A reportagem do Estado de Minas percorreu avenidas, ruas e praças da capital na tarde de ontem, primeiro dia útil após o decreto do governo do estado para conter a contaminação pelo novo coronavírus entrar em vigor, e flagrou poucos casos de descumprimento do fechamento, que poupa os serviços considerados essenciais como farmácias, padarias, supermeracados, açougues e postos de gasolina, além de lojas de conveniência.





De Venda Nova ao Barreiro, passando pelos bairros Itapoã, São Bernardo, Cidade Nova, Barro Preto, Prado, Jardim América, Estrela Dalva, Palmeiras, Betânia, Santa Efigênia e Serra, a maior parte das lojas estava fechada. Em alguns casos, havia apenas uma das portas ou metade dela aberta, mostrando preocupação em se adequar à recomendação de “adotar sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores” feita pelas autoridades.





No Barreiro e no Santa Efigênia, duas lojas de celulares estavam abertas. Na Avenida Sinfrônio Brochado, uma funcionária que pediu para não ser identificada afirmou que uma viatura da Polícia Militar passou por lá, mas mesmo assim o dono preferiu manter o estabelecimento aberto. “Estamos atendendo da porta para fora”, explicou.





Esse cuidado também é adotado por restaurantes, lanchonetes e hamburguerias, como determina o decreto. Eles estão autorizados a entregar em domicílio e também em permitir que os clientes compareçam apenas para retirar os produtos, devendo tomar medidas de higiene que ajudem a diminuir a possibilidade de contágio.





Também foi registrado muito movimento nos supermercados, principalmente porque alguns estão restringindo a entrada para evitar aglomerações do lado de dentro. O problema é que isso gera fila do lado de fora, na qual nem sempre as pessoas guardam a distância de ao menos 1m umas das outras, como registrado no Santa Efigênia.





Filas também foram formadas na portas de agências bancárias e lotéricas em pontos distintos de Belo Horizonte. Como em Venda Nova e no Salgado Filho, enquanto na Região Centro-Sul as loterias estavam praticamente vazias.





Dúvidas

No setor automotivo, foi possível constatar que há uma divisão entre os proprietários. Algumas oficinas, autorizadas a funcionar pelo decreto, estavam abertas normalmente, enquanto outras funcionaram parcialmente ou mesmo estiveram fechadas.





O mesmo vale para as concessionários autorizadas. Na Avenida Antônio Carlos, entre o Viaduto São Francisco e a entrada da UFMG, três estavam abertas. Já na Avenida do Contorno, no Barro Preto, duas estavam com as portas fechadas.





Quem vem obedecendo bem as retrições são os bares, verdadeiros patrimônios belo-horizontinos. Dos maiores aos chamados “copos-sujos”, a reportagem não encontrou nenhum aberto. Assim, os mais boêmios têm de se contentar em comprar a bebida preferida em supermercados e lojas de conveniência e consumi-la em casa.









O que pode e o que não pode

Proibido

Atividades em feiras, inclusive feiras livres

Bares, lanchonetes e restaurantes;

Cinemas, clubes, academias de ginástica, boates, salões de festas, teatros, casas de espetáculos e clínicas de estética

Eventos públicos e privados de qualquer natureza com público superior a 30 pessoas

Museus, bibliotecas e centros culturais

Shopping centers e estabelecimentos situados em galerias ou centros comerciais





Permitido

Agências bancárias e similares

Distribuidoras de gás

Farmácias e drogarias

Hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos

Lojas de conveniência

Lojas de venda de alimentação para animais

Lojas de venda de água mineral

Oficinas mecânicas

Padarias

Postos de combustível





Abertos obrigatoriamente

Assistência médico-hospitalar

Coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos e demais atividades de saneamento

Funerárias

Imprensa

Processamento de dados

Segurança privada

Serviços bancários

Tratamento e abastecimento de água





Outros estabelecimentos comerciais podem funcionar desde que:

Adotem sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contato e aglomeração de trabalhadores;

Iplementem medidas de prevenção ao contágio pelo agente coronavírus, disponibilizando material de higiene e orientando seus empregados de modo a reforçar a importância e a necessidade de adotar cuidados pessoais, sobretudo lavagem das mãos, utilizar produtos assépticos durante o trabalho, como álcool em gel 70% e observar a etiqueta respiratória; manter a limpeza dos instrumentos de trabalho.

(*) Fonte: Agência Minas