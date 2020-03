Paróquia do Bairro Coração Eucarístico é arrombada

(foto: Reprodução/redes Sociais)



Não bastasse todo o desgaste emocional vivido pela população diante da pandemia de coronavírus, há atos de vandalismo que assustam ainda mais as comunidades – em especial as religiosas, cujos templos estão fechados. Na madrugada de sábado, pessoas não identificadas arrombaram a janela e quebraram imagens da igreja da Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no Bairro Coração Eucaristico, na Região Noroeste de Belo Horizonte.









A paróquia vai completar 61 anos de criacao em 2 de maio. O arrombamento e a destruição das peças sacras, de gesso, revoltaram moradores católicos, muitos deles se manifestando nas redes sociais.





Veja a postagem: