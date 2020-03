Sem comida. Sem filas. Sem pedidos

No Paladino, somente o bancário Anderson Gomes compareceu para retirar seu pedido e até as 13h apenas nove haviam sido feitos. Em domingos normais, o restaurante recebe 300 pessoas (foto: Fotos: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Os domingos costumavam ser de casa cheia e até filas antes da última semana. Porém, o avanço do novo coronavírus no Brasil impôs uma estranha e angustiante realidade aos donos de alguns dos restaurantes mais famosos de BH. Entre 12h e 13h, horário que costuma ser muito concorrido, o movimento era só dos entregadores e suas motos que saíam com pedidos no Chopp da Fábrica da Pampulha.





A unidade inaugurada em 2018, onde antes funcionava o Juscelino Deck Beer, na orla da lagoa, opera com um balcão na porta, onde pedidos de comida e chopp, vendido no litro, são retirados. O delivery é novidade no estabelecimento, que realizava entregas apenas no restaurante original do Bairro Santa Efigênia, inaugurado em 1997 e referência em comida mineira tradicional na capital.





A medida busca mitigar os prejuízos impostos pela determinação do fechamento de todos os restaurantes e bares da cidade. Entretanto, o resultado é muito abaixo do necessário para quem atendia em média 2.500 pessoas por dia, só na unidade da Pampulha.





“Estamos atendendo o equivalente a 3% do nosso movimento normal”, diz o proprietário Bruno Delli Zotti. Além de ampliar as entregas para os dois restaurantes, ele também passou a realizar o delivery por aplicativo de entrega, outra novidade em função da epidemia.





Os clientes ainda têm opção de encomendar o pedido e retirar pessoalmente, mas o empresário desencoraja a alternativa. “Queremos que as pessoas fiquem em casa, incentivamos que recebam lá”, afirma Delli Zotti. Ele considera as medidas tomadas para evitar aglomeração “assertivas’, mas não esconde a preocupação e expõe a necessidade de apoio do poder público.





“É um preço que todos nós como população vamos pagar, vai ser duro e ninguém tem essa reserva. A reserva do Chopp da Fábrica banca 40 dias de atividades. O governo decreta o fechamento, mas não decreta medidas que deem embasamento para suprir a renda dos nossos funcionários”, argumenta.





Em meio à incerteza à ameaça de contágio, Delli Zotti reduziu o número de funcionários em atividade a cada dia, com escala de revezamento. “Estamos com o mínimo possível trabalhando e com medidas de higiene inimagináveis, que incluem limpeza constante e uma campainha a cada meia hora para lembrar todos de levar as mãos, além de máscaras e uso de equipamentos especiais para preparar a comida sem tocá-la”, garante.





A situação é parecida com a do Paladino, outro nome importante da gastronomia típica, localizado na Pampulha. O domingo, que em condições normais seria de muita gente, tinha apenas um cliente retirando seu almoço e motoqueiros à espera dos chamados de entrega.





O bancário Anderson Gomes preferiu ir pessoalmente buscar o pedido no restaurante do qual é freguês usual. “Frequento há um tempo, então para o domingo ainda é minha opção. Chegando em casa tomo os cuidados necessários”, afirma Anderson, que diz sair do isolamento residencial apenas para ir à padaria e buscar refeições. No entanto, o bancário é um caso raro nesse inusitado formato de atendimento. Segundo o Josué Monteiro, chef do Paladino, até as 13h, foram apenas nove pedidos no restaurante que atende em média 300 pessoas por domingo.

PREÇOS REDUZIDOS

“A situação é difícil. Todos os empresários esperam apoio do poder público. É a hora de todo mundo se ajudar. Tem que haver uma redução ou adiamento das cobranças de impostos, tarifas, contas de luz, o mundo inteiro parou”, pondera Josué.





No Paladino, os preços dos pratos foram reduzidos em 30%. O cardápio também foi encolhido e a equipe dividida em duas, revezando numa escala diária alternada. Além disso, o cenário traz outras necessidades: o cuidado tem que ser redobrado com a higiene. "Todo mundo de touca, luva, máscara, colher e pinça para preparar os alimentos e sempre tentando manter distância”, afirma o chef. No balcão onde os pedidos são retirados, ao lado do cafezinho que ainda é oferecido aos fregueses, está o álcool em gel.





Perto dali, o Xapuri, um dos mais badalados e tradicionais restaurantes da cidade, também está de portas fechadas, operando apenas para delivery. Independente do tamanho do negócio, quem precisa do movimento para fazer o caixa sofre com a quarentena.

'Parece o apocalipse da Bíblia ou a música do Raul'





Além dos restaurantes fechados, o domingo na Pampulha, que costuma ser de movimentação intensa na pista de corrida, na ciclovia e nos parques, lembrou o cenário descrito por Raul Seixas na letra de O dia em que a Terra parou. Pelo menos na visão da vendedora de algodão-doce Neide Bárbara, de 56 anos.





“Parece o apocalipse da Bíblia, ou aquela música do Raul Seixas. Eu gosto dela: ‘Essa noite tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei’. Só que ele acorda do sonho, no nosso caso aqui é a realidade mesmo”, compara de maneira bem-humorada a vendedora, dizendo ser o domingo menos movimentado na atividade que exerce há 20 anos na Região da Pampulha.





Apesar do bom humor, ela mostra preocupação com o quadro que deve durar mais outras semanas. “É meu ganha pão, é com isso que me mantenho e pago minhas contas, e elas vão vencer desse jeito”, diz Neide, em frente ao Parque Guanabara, fechado, e à Igrejinha da Pampulha, que ainda atraía um visitante ou outro, em número muito aquém do normal para o dia.





A ambulante não tinha certeza se encontraria o parque fechado, apesar do anúncio feito pela prefeitura na sexta-feira. “Imaginei que pudesse estar fechado, mas achei que haveria algum movimento aqui na região, de pais com crianças, só que não tem nada. Em 20 anos, nunca vi desse jeito. Se eu conseguir o valor da passagem de ônibus, eu vou voltar para casa”, disse. Até o meio-dia ela não havia vendido nenhum algodão-doce, sendo que a média para os domingos é 50, segundo ela.





Mesmo com o movimento reduzido no Complexo da Pampulha e sob a chuva fina, várias pessoas ainda desafiavam a ameaça de contágio pelo coronavírus sem abrir mão da corrida ou da pedalada na orla da lagoa. Foi o caso do motorista Délio Luiz, de 44, e da artesã Roseane Alves, de 39. Juntos, eles aproveitaram a manhã de domingo para pedalar, como é de costume dele.





“É preciso se precaver, evitar contato e aglomeração, mas dá para manter a atividade física”, diz Délio. Roseane ainda vê vantagem na situação: “Está bem vazia a pista, mas pelo menos é mais sossegado”.





Longe dali, na Avenida Afonso Pena, outro ponto muito concorrido da capital aos domingos, por causa da Feira de Artesanato, o esvaziamento era completo pela não realização do evento. Um faixa no local comunicava o cancelamento.