Proteção em dose dupla

Além de imunizar contra os vírus influenza, a vacina é importante para evitar que mais pessoas sobrecarreguem a rede de saúde em tempos de pandemia

Começa hoje, em todo o Brasil, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Idosos e profissionais de saúde serão imunizados na primeira etapa da campanha, que seguirá calendário por grupos (veja quadro). A meta da Secretaria de Estado de Saúde (SES) é vacinar 90% desses dois públicos. Em Minas Gerais, há 2,3 milhões de pessoas com mais de 60 anos e cerca de 460 mil trabalhadores em saúde.





Em Belo Horizonte, a vacina será oferecida a partir de hoje nos 152 centros de saúde e, para idosos, em 43 pontos extra de vacinação espalhados pelas regionais. De quarta-feira em diante, os maiores de 60 também podem receber a dose em qualquer uma das mais de 100 unidades da Drogaria Araújo no município. Para receber a dose, basta levar a carteira de identidade e, se possível, o cartão de vacinação.





A recomendação da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aos idosos é que evitem os centros de saúde – onde há mais chances de se encontrarem com pessoas contaminadas pelo coronavírus ou outros agentes infecciosos – e deem preferência aos postos extras esperem a quarta-feira para se imunizar em uma das lojas e à rede de drogarias. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a abertura de vários locais de vacinação visa evitar a disseminação do novo coronavírus. Em todo o estado, há 83 casos confirmados da COVID-19 — entre sábado e domingo, 28 novos registros foram contabilizados.





Segundo o infectologista Dirceu Greco, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e presidente da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB), a imunização contra a influenza pode ajudar a aliviar o sistema de saúde por conta, sobretudo, da pandemia da COVID-19. “A presença do coronavírus reforça a necessidade da vacina anual, já que estamos suscetíveis às pequenas mudanças sofridas pelo vírus sazonal, da gripe comum. Com a vacina, os idosos diminuem o risco de contrair algo que possa complicar a saúde”, comenta. Dirceu recomenda, ainda, que os idosos verifiquem se têm a indicação de receber a vacina pneumocócica, que atua contra a bactéria responsável por causar doenças como pneumonia e meningite.





ESQUEMA

O apoio da Araújo à campanha de BH foi oficializado pelo prefeito Alexandre Kalil no sábado, horas após de a prefeitura divulgar o esquema de postos extras. “A partir de quarta-feira (25), nós, com mais de 60 anos, teremos mais uma opção para a vacinação contra a gripe: todas as unidades da Drogaria Araújo em Belo Horizonte. É gratuito e ajudará a aliviar nossos centros de saúde. Vamos ter calma”, postou, no Twitter.





Segundo o Executivo municipal, a relação de locais complementares de vacinação, por ora, segue valendo. Junto à lista, a PBH anunciou, ainda, a abertura dos 152 centros de saúde da cidade no próximo sábado (28) para vacinar, exclusivamente, a população idosa. A prefeitura desaconselha a ida aos centros de saúde para imunização entre segunda e sexta. Como são locais onde há um alto número de pessoas circulando, os idosos ficam mais expostos ao coronavírus.





À edição de domingo do Estado de Minas, o secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, disse que a estratégia de imunização pode ser mudada ao longo desta semana. “Se, na quinta-feira, observarmos que as lojas da Araújo estão respondendo bem (à demanda de imunizações), pode ser que a gente não abra os centros de saúde especificamente aos idosos no fim de semana”, explicou.





NOVA LIMA

Na cidade da Região Metropolitana, a população da terceira idade vai ser imunizada em casa, a partir desta segunda, por meio de visitas das equipes de saúde da família. A cidade optou por não se unir a estabelecimentos comerciais para vacinar a população idosa. Em nota oficial, a Prefeitura de Nova Lima diz que a ideia é “evitar a aglomeração de pessoas e a disseminação do vírus”. Escolas também não vão ser inseridas na estratégia de vacinação. Por outro lado, os 22 hospitais e postos de atendimento do município vão ser utilizados como postos de imunização.





JUIZ DE FORA

A maior cidade da Zona da Mata optou por vacinar cada faixa-etária da terceira idade de modo segmentado. De hoje até sexta-feira (27), recebem a dose os maiores de 80 anos. Entre 30 de março e 3 de abril, é a vez dos juizforanos que têm entre 70 e 79 anos. Depois, de 6 a 15 de abril, vão ser imunizados os cidadãos com idade entre 60 e 69 anos. Para receber a vacina em Juiz de Fora, basta procurar uma das unidades básicas de saúde (UBS) da cidade, o Pronto-Atendimento Médico (PAM) Marechal ou o Departamento de Saúde do Idoso (DSI). A Secretaria de Saúde pede que os idosos utilizem máscaras.