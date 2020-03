Socorro de R$ 55 bilhões

Mandetta: %u201CEstá na hora de pensar mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições%u201D (foto: WAGNER PIRES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)





Brasílía – No dia em que o Brasil registrou 25 mortos e 1.546 casos confirmados de coronavírus, o governo federal anunciou novas medidas para socorrer a economia, com a liberação de financiamento de R$ 55 bilhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em transmissão ao vivo pela internet, o presidente da instituição, Gustavo Montezano, informou que será suspensa a cobrança de empréstimos por seis meses e haverá autorização de novos saques do FGTS para reduzir o impacto econômico da pandemia.





Os R$ 55 bilhões equivalem a todos os recursos desembolsados em 2019 e à metade do caixa atual do banco de fomento, informou Montezano. O dinheiro será aplicado em quatro frentes para socorrer empresas em dificuldade e evitar o aumento do desemprego. Serão beneficiadas 150 mil empresas que têm 2 milhões de funcionários.





Do total, R$ 20 bilhões serão transferidos do PIS/Pasep para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), para permitir que os trabalhadores com contas vinculadas ao fundo possam fazer novos saques. O Ministério da Economia, responsável por colocar a medida em prática, anunciou na semana passada que a possibilidade estava em estudo.





O BNDES também suspenderá cobrança de empréstimos por seis meses. R$ 19 bilhões vão para refinanciamento de operações diretas e R$ 11 bilhões para indiretas. O objetivo é atender setores que têm tido muito prejuízo com a crise, como aeroportos, energia, transporte, saúde, indústria e xomércio e Serviços.





Outra medida anunciada é a liberação de R$ 5 bilhões para ampliar a linha de crédito voltada para micro, pequenas e médias empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões. Com o objetivo de aumentar o capital de giro dos empreendimentos mais vulneráveis à crise, o limite de crédito por beneficiário passará dos atuais R$ 10 milhões para R$ 70 milhões por ano.





Como é medida emergencial, o banco não exige que as empresas especifiquem para onde irão os recursos. Os empréstimos terão carência de até 24 meses e prazo total de pagamento de 60 meses. As outras duas grandes instituições financeiras do governo, Banco do Brasil e Caixa, já haviam anunciado ampliação de crédito e corte em juros para ajudar na contenção da crise.





Ministro quer adiar eleições





O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defendeu ontem, em reunião on-line com prefeitos, o adiamento das eleições municipais marcadas para outubro. “Está na hora de o Congresso falar: adia as eleições municipais. Faça um mandato tampão desses vereadores e prefeitos. Eleição [campanha] no meio do ano, uma tragédia. Vai todo mundo querer fazer ação política. Eu sou político. Não esqueçam disso”, afirmou.





No fim da tarde, em entrevista coletiva on-line, Mandetta reclamou de prefeitos. “Tem prefeito pensando em eleição e oposição cobrando medidas mais duras, porque está pensando em eleições. Está na hora de a gente pensar mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições”, afirmou. Ele voltou a pedir pacto político para que as eleições municipais sejam adiadas, se esse assunto for complicador para o combate à COVID-19. “Vamos nos organizar para que não tenhamos elementos que perturbem a história dessa patologia”, completou.





25 MORTES no país





O Ministério da Saúde divulgou novos números da COVID-19 no país. São 25 mortes – 22 em São Paulo e três no Rio de Janeiro –, e 1.546 casos confirmados. Todos os estados do país já têm casos confirmados – até sábado, Roraima não tinha casos, e agora registra dois. No Norte, são 49 casos, 3,2% do total. No Nordeste, 231, 14,9% do total. No Centro-Oeste, 161 casos, 10,4% do total. No Sul, 179, 11,6% do total. O Sudeste concentra o maior número de casos, 926 ao todo, com 59,9%.