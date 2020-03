A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, divulgou ontem uma morte suspeita por COVID-19 no município, onde, de acordo com boletim epidemiológico compartilhado pelas redes sociais, há 193 casos suspeitos da doença provocada pelo novo coronavírus. A administração municipal ainda informa que 14 pessoas estão internadas com quadro clínico da enfermidade. Desses, 13 são residentes da cidade. Outro paciente é morador do município de Monte Verde. De acordo com o boletim, três casos estão confirmados, mesmo número divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).





O boletim da SES divulgado ontem, entretanto, ainda não registra mortes suspeitas. De acordo com documento, Minas tem 83 casos confirmados de coronavírus. O documento aponta 28 novos casos em relação ao informe de sábado, mas não detalha de quais cidades são os pacientes.





O estado tem, ainda, 7.190 possíveis casos de coronavírus em investigação. O número representa um grande salto nos diagnósticos de suspeita da doença, visto que o boletim de sábado apontou 5.862 notificações em análise. Ao todo, entre casos confirmados e suspeitos, Minas Gerais tem 7.273 registros ligados à COVID-19.





Os casos confirmados já mapeados estão em Belo Horizonte (30), Juiz de Fora, na Zona da Mata (5); Nova Lima, na Grande BH (4); Uberlândia, no Triângulo Mineiro (3); Coronel Fabriciano, na Região Central (2); Divinópolis, na Centro-Oeste (1); Ipatinga, no Vale do Rio Doce; (1); Patrocínio, no Alto Paranaíba (1) e Sete Lagoas, na Região Central (1), Uberaba, no Triângulo Mineiro (3), Mariana, na Região Centro-Oeste (1), Poços de Caldas, no Sul de Minas (1).