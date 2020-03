Coronavírus em Uberlândia: prefeitura investiga morte por suspeita de Covid-19

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), no Triângulo Mineiro, abriga caso suspeito de coronavírus (foto: Reprodução/Lkcalabria/Wikimedia Commons)

A prefeitura da cidade de, que fica no Triângulo Mineiro, divulgou no fim da tarde deste domingo, umapor. De acordo com o boletim epidemiológico compartilhado pelas redes sociais da cidade, há 193 casos suspeitos na cidade.A administração municipal ainda informa que há 14 pessoas internadas com a suspeita. Desses, 13 são residentes da cidade. Outro paciente é do município de Monte Verde.De acordo com o boletim, três casos estão confirmados. Esse é o mesmo número divulgado, ontem, pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.Neste domingo, a secretaria não distribuiu o número de casos distribuído por municípios. Apenas se limitou em divulgar que Minas tem 28 novos casos de coronavírus.O número de infectados chega a 83. O estado tem, ainda,possíveis casos de coronavírus em investigação. O número representa um grande salto na quantidade de, visto que o boletim de sábado apontou 5.862.Segundo os dados divulgados no sábado, além da Uberlândia, há registros em Belo Horizonte, Grande BH (30; Juiz de Fora, na Zona da Mata (5); Nova Lima, na Grande BH (4); Uberlândia, no Triângulo Mineiro (3); Coronel Fabriciano, na Região Central (2); Divinópolis, na Centro-Oeste (1); Ipatinga, no Vale do Rio Doce; (1); Patrocínio, no Alto Paranaíba (1) e Sete Lagoas, na Região Central (1), Uberaba, no Triângulo Mineiro (3), Mariana, na Região Centro-Oeste (1), Poços de Caldas, no Sul de Minas (1).Ontem, entrou na lista a cidade São João del-Rei, no Campo das Vertentes, com um caso confirmado. Mas, a informação foi corrigida neste domingo.