Após polêmica com álcool em gel, diretor de supermercado em BH volta a dar explicações sobre preços

Diretor do Verdemar mostra anúncio em folheto com preço de geleia

De acordo com Poni, a consumidora reclamou do preço da, anunciada porno jornal de ofertas da empresa, ena “plaquinha de preços”. O empresário argumentou que prevalecemdistribuídos desde a última quinta-feira, 19 de março.

“Essa semana, mesmo com essa crise, fizemos o jornal de ofertas de preços. Mantivemos a nossa proposta de oferta de aniversário essa semana. Conseguimos, com muitas parcerias, graças aos nossos fornecedores, manter as ofertas programadas. É um jornal grande, com várias páginas e muitos produtos”, disse Alexandre Poni, garantindo a vigência da promoção até a próxima quarta, 25.

Álcool em gel





O episódio do álcool em gel no Verdemar ocorreu nesse sábado, na unidade da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Pessoas que faziam compras se assustaram com os R$ 27,98 cobrados por uma embalagem de 500 ml da marca EMFAL.





Alexandre Poni esclareceu que o produto foi para as prateleiras por um erro gerencial, já que o supermercado o usa apenas internamente. O diretor ainda informou que quem adquiriu o frasco poderia trocar por outras mercadorias mediante apresentação do cupom fiscal.



A procura por álcool em gel aumentou de maneira exponencial nos últimos dias em razão do aumento do número de infectados pela COVID-19, doença pulmonar provocada pelo novo coronavírus. Com grande poder antisséptico, a substância é importante para a higienização das mãos e de objetos pessoais.

. Não vamos ter a oferta impressa, faremos um meio digital. Tentaremos um mar de produtos, porque nossos fornecedores também estão com mar de produtos. Poderíamos aproveitar este momento e não fazer nenhuma oferta, porque o consumo está existindo normalmente. Mas é o contrário. Estamos com ofertas,”.