PBH suspende coleta seletiva; confira os cuidados para o descarte de resíduos

Orientações

(PBH), por meio da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU),para garantir a proteção da saúde daqueles que trabalham com o recolhimento do lixo. A decisão foi tomada em virtude da pandemia de coronavírus.De acordo a administração municipal, as coletas seletivas porta a porta e ponto a ponto () serão interrompidas a, justamente, para evitar o manuseio dos resíduos durante a triagem do material reciclável nos galpões das cooperativas e associações parceiras do município.Entretanto, acomum continua sendo prestada normalmente ao cidadão em todas as regiões da cidade.A prefeitura chama a atenção para o descarte feito por pessoas com suspeita de coronavírus: "Em todos os domicílios e no comércio porventura em funcionamento - em especial naqueles locais onde háde contaminação pela Covid-19 - os resíduos devem ser acondicionados em, bem fechados e com, no máximo, 2/3 preenchidos de sua capacidade total de armazenamento para facilitar o lacre e evitar o rompimento", orientou a prefeitura.Vale observar, ainda, se não há nenhum tipo de perfuração nessas embalagens.Materiais cortantes ou pontiagudos também devem ser embalados em caixas de papelão resistente ou em outro invólucro que evite rupturas acidentais, como garrafas PET, somente depois disso, serem ensacados e postos para o recolhimento na calçada.