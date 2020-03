Militares pedem que as pessoas fiquem em casa

Viatura da PM no Centro de BH: policiais orientam a população a não sair às ruas (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS)





Para garantir o isolamento da população contra a contaminação pelo coronáveis, policiais militares estão nas ruas de BH e interior para pedir que todos só saiam de casa se houver necessidade. No interior, bombeiros e agentes de saúde também fazem alertas às pessoas em bares, restaurantes e outros pontos comerciais para que se conscientizem pela reclusão social voluntária.





Em Manhuaçu, na Zona da Mata, um comboio de viaturas e motos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e da Secretaria Municipal de Saúde percorreu vários estabelecimentos atrás de um carro de som orientando a população a permanecer em casa. Entre os alvos do percurso estavam um centro comercial, uma lanchonete e um supermercado que, mesmo à noite, permaneciam lotados de clientes.





Por meio do carro de som, os policiais orientavam as pessoas: “Diante da situação de emergência de saúde pública solicitamos à população permanecer em suas residências para que assim possamos evitar a disseminação do novo coronavírus no município de Manhuaçu. Essa medida de proteção é de extrema importância para contenção da epidemia. Faça a sua parte e contribua para o bem de todos”, diziam as mensagens.





Em Viçosa, na mesma região, além dos alertas, os militares fizeram operações na entrada da cidade para mostrar presença e inibir a entrada de veículos e pessoas de fora que pudessem interferir na reclusão, sem contudo proibir o tráfego, segundo informações da corporação.