Com salto dos casos de coronavírus em Minas, Zema aumenta medidas restritivas no estado; veja

Zema mostrou preocupação com elevação do número de casos confirmados em Minas (foto: Governo de Minas/divulgação)





Até o momento, mais de 50 casos já foram confirmados no estado. E, para frear a disseminação desse vírus, a partir de agora, todos os bares, restaurantes e lanchonetes não poderão adotar o serviço interno. Só poderão trabalhar se for para entregas ou para retirar no balcão. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) March 22, 2020 “Tomarei novas medidas restritivas com o objetivo de salvar vidas. (...) Para frear a disseminação desse vírus, a partir de agora, todos os bares, restaurantes e lanchonetes não poderão adotar o serviço interno. Só poderão trabalhar se for para entregas ou para retirar no balcão”, decretou Zema.





O governador ainda informou que a Polícia Militar fará cumprir as regras de isolamento social. “ Caso seja necessário, as pessoas poderão ser retiradas dos locais. Preciso que todos fiquem seguros em casa, e não que fiquem confraternizando em um local sujeito a risco. Precisamos entender a gravidade da situação”.





Zema informou em sua conta no Twitter que segmentos de produção e logística “são de extrema importância e continuarão funcionando”, assim “como aqueles que produzem, transportam e distribuem alimentos”. “É prioridade”, avisou.





No fim de sua thread no Twitter, Romeu Zema destacou a importância das Forças de Segurança: Polícia Militar e Civil, Bombeiros: “farão o que for necessário para que a lei seja cumprida. Vamos vencer a luta contra o #coronavírus”. Por fim, ele agradeceu os profissionais de saúde envolvidos com a causa: “Por muitas vezes, eles estão em contato direto com os infectados, trabalhando e lutando diariamente para salvar vidas!”.





Na sexta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já havia assinado uma portaria em que declarava estado de transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19) em todo o Brasil.









