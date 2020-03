Dono de supermercado pede desculpas por preço do álcool em gel

Vídeo de esclarecimento foi postado no Instagram (foto: Instagram / Reprodução)

Nessa sexta-feira,(19/3), o diretor comercial da rede de supermercados Verdemar, Alexandre Poni, publicou um vídeo nas redes sociais da empresa pedindo desculpas aos clientes pelo preço cobrado no álcool em gel 70%, em uma de suas lojas, na última quinta-feira (19/3).

O produto, da marca EMFAL, embalagem de 500ml, foi adquirido por R$27, 98 por muitos clientes na unidade da avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion. O valor gerou indignação nos fregueses, motivando a retratação publicada hoje.

Poni esclareceu que o produto foi para as prateleiras por um erro gerencial, já que o álcool em gel dessa marca não é vendido pelo supermercado, sendo usado apenas internamente.

O diretor comercial ainda informou que quem adquiriu o produto poderá ter o reembolso, através de outros produtos do supermercado, mediante apresentação do cupom fiscal. Não há um prazo para essa operação, em função das condições impostas pela epidemia do coronavírus.

Veja a publicação na íntegra: