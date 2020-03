Chuva que vai durar todo o sábado causa estragos em Venda Nova

Venda Nova teve caros arrastados e comércios invadidos depois de cheia do córrego (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

O grande volume de chuvas na madrugada deste sábado provocou prejuízos, alagamentos e fechamentos de ruas na madrugada deste sábado (21). Hoje, primeiro dia de fim de semana de isolamento social requisitado pelas autoridades devido à pandemia da doença covid-19, provocada pelo novo coronavírus, será de chuvas durante todo o dia em todas as regiões, segundo previsão da Defesa Civil Belo Horizonte.Neste sábado (21) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu encoberto com pancadas de chuva ao longo do dia, possíveis trovoadas e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima foi de 18 °C, a máxima estimada é de 25°C e a umidade relativa mínima do ar gira em torno de 80% à tarde. A defesa Civil aleta para ocorrência de chuva (70 a 100 mm) com possíveis raios isolados e rajadas de vento ocasionais em torno de 50 km/h até 8h de domingo (22).A média de volume de chuvas de março, que é de 198 milímetros (mm) já foi supeada em todas as regionais da capital, com destaque para Venda Nova, com paticamente uma vez e meia a média da cidade, batendo 293 mm (148%). As chuva desta madrugada castigaram essa região em específico, fazendo o Córrego Vilarinho transbordar arrastando carros e invadindo lojas fechadas. Choveu 141,4 mm (48% do mês) em Venda Nova só nas últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil.Às 0h56 a Avenida Vilarinho teve seu acessos bloqueados devido ao tranbordamento do Córrego Vilarinho. Também no norte de BH, na Região de Venda Nova, a Avenida Sebatião de Brito com Avenida Cristiano Machado foi fechada devido a alagamentos.Outras regiões também registraram grandes precipitações, com o Barreiro computando 61,5 mm; Centro-Sul, com 75,4 mm; Leste com 96 mm; Nordeste com 100 mm; Noroeste com 86,2 mm; Norte com 105,6 mm; Oeste com 80,2 mm; e Pampulha com 108 mm.Entre as regionais, o Barreiro á acumula 214,6 mm (108% do total), Centro-Sul 290,2 mm (147%), Leste 291,6 mm (147%), Nordeste 253 mm (128%), Noroeste 274,2 mm (138%), Norte 260 mm (131%), Oeste 224 mm (113%) e Pampulha 241 mm (122%).