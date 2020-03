Projeção do PIB cai a 0,02%

O ministro da Economia, Paulo Guedes, não contava com rápida deterioração causada pelo avanço do coronavírus (foto: FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL)

Recessão no primeiro semestre

Brasília – O governo federal quase zerou a expectativa de crescimento da economia para este ano por causa da pandemia de coronavírus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe cortaram a projeção de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,1% para 0,02%. Há 10 dias, já havia reduzido a previsão de 2,4% para 2,1%. A redução drástica da previsão mostra a rápida deterioração das expectativas em meio ao avanço da COVID-19 e seu dramático impacto na economia. Ainda assim, a previsão é mais otimista do que a de outros analistas.Estudo do Centro de Macroeconomia Aplicada da FGV (Fundação Getulio Vargas) indicou que a pandemia pode causar perda de até 4,4% no PIB neste ano. Os bancos JPMorgan e Goldman Sachs também passaram a estipular contração da economia. O JPMorgan projeta redução de 1% no PIB em 2020 diante da expectativa anterior de crescimento de 1,6%. O Goldman Sachs cortou sua projeção de expansão de 1,5% para contração de 0,9%.Em entrevista pela internet, o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachsida, defendeu que a nova estimativa, de alta de 0,02%, é a melhor para o momento,considerando os dados atuais. "De maneira alguma efeitos (do coronavírus) foram subestimados, tão logo a situação econômica se deteriorou, rapidamente o governo anunciou medidas", afirmou.Ainda assim, ele avalia que os impactos da pandemia na economia são de difícil previsão e indicou que o dado pode ser revisto. "Há uma série de fatores que ainda são de difícil previsão", afirmou, citando o tempo de duração da crise e a magnitude dela em outros países entre os fatores que mais pesaram no corte do PIB, Sachsida cita a grande parada que o mundo está sofrendo, com impacto sobre parceiros comerciais importantes do Brasil, como EUA, China e Argentina, além da interrupção do comércio doméstico por decretos de estados e municípios."Quando você elabora uma lei estadual ou municipal fechando o comércio por 30 dias, shoppings por 40 dias, certamente entendemos e respeitamos aspecto humano, mas efeito econômico dessas medidas acaba sendo muito forte", avaliou. Para a inflação, a equipe econômica do governo agora vê alta de 3,05% neste ano, contra percentual de 3,12% antes. Já a projeção para o preço médio do petróleo Brent caiu de US$ 52,70, na semana passada, para US$ 41,87 por barril. Para o dólar, a estimativa agora é de R$ 4,35, comparado a R$ 4,20 antes.Brasília - O Brasil passará por uma recessão no primeiro semestre de 2020 devido aos impactos econômicos do avanço do novo coronavírus, segundo a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia. A atividade econômica vai encolher 0,20% no primeiro trimestre e contrair 2,13% no segundo trimestre, sempre na comparação com os três meses imediatamente anteriores.Quando há dois trimestres seguidos de queda no Produto Interno Bruto (PIB), um país entra na chamada "recessão técnica". Caso se concretize na magnitude esperada pela SPE, a queda do segundo trimestre de 2020 pode ser a maior desde o segundo trimestre de 2015, quando houve um tombo de 2,2% contra o trimestre imediatamente anterior, segundo a série histórica IBGE."Março já sofre com o início das paralisações das atividades da economia, reduzindo as nossas projeções de crescimento. No segundo trimestre ocorre o impacto mais forte, uma vez que é onde deve se concentrar a maior queda do PIB mundial e o maior período de paralisação de atividades econômicas", diz a SPE.Apesar disso, o órgão projeta uma recuperação a partir do terceiro trimestre, com alta de 1,17% em relação aos três meses imediatamente anteriores. No quarto trimestre, a expectativa é de avanço de 2,03% no mesmo tipo de comparação. "Destaca-se que a profundidade e duração da crise ainda são difíceis de se estimar, pois trata-se de um evento inédito na história econômica mundial", ressalta a SPE. No entanto, a secretaria tem ressaltado que o choque deve ser transitório.n novaavaliação"Mantemos avaliação de que os choques pelos quais a economia brasileira está passando são em sua maioria transitórios, o que permitirá uma retomada a partir do segundo semestre deste ano." Para o ano de 2020 fechado, o governo derrubou a projeção de crescimento de 2,1% para 0,02%. Na comparação do trimestre contra igual período de 2019, o período de janeiro a março deve ter uma alta mais tímida que o esperado inicialmente, com avanço de 1,5%. Já no segundo trimestre, a SPE espera uma contração de 1,4%. Se concretizado, será o pior resultado desde o último trimestre de 2016, quando o tombo foi de 2,2% em relação a igual período de 2015. No terceiro trimestre de 2020, ainda haverá retração de 0,8% em relação a igual período de 2019. Mas, nos últimos três meses do ano, a expectativa é de que haja alta de 0,9%, segundo a SPE.