Travestis que atuam na prostituição em BH terão 'renda mínima' durante pandemia de coronavírus

A ajuda financeira, no valor de R$ 100 mensais, será disponibilizada a 90 travestis e transexuais da capital mineira. Às idosas, o valor repassado será de R$ 200. Por ora, renda mínima mínima está garantida para os meses de março e abril.





O auxílio psicológico, por sua vez, será prestado de forma virtual, mediante agendamento via WhatsApp.





"No atual momento do coronavírus, é indicado o distanciamento social. Essa medida, apesar de ser extremamente importante, traz inúmeros impactos para nós, pessoas travestis e transexuais. É importante lembrar que, no Brasil, 90% desse público estão na prostituição, pois há uma transfobia odiosa que nos expulsa do mercado de trabalho. Nesse sentido, o distancimento social pode significar o fim da única renda das pessoas trans no país. Nós, da ONG Transvest, queremos minimizar esse cenário em Belo Horizonte ", afirmou Duda em sua conta no Instagram.



