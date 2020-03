Perigo na fila pela cura

Márcia Maria Cruz e Pedro Lovisi*

Centenas de pessoas, muitas delas de grupo de risco da COVID-19, fizeram fila na portaria da Farmácia Minas, em BH, ontem, em busca de remédios (foto: Leandro Couri/EM/D.A PRESS)



As orientações do Ministério da Saúde são claras: as pessoas do grupo de risco devem ficar em casa para evitar uma contaminação com o coronavírus. Idosos, portadores de doenças crônicas ou pacientes com baixa imunidade fazem parte do grupo em que há maior potencial de letalidade. No entanto, apesar de todos esses riscos e da recomendação expressa de isolamento social, centenas de pessoas desse grupo enfrentaram uma fila para retirar medicamentos na Farmácia Minas Regional Belo Horizonte. A partir da portaria na Avenida do Contorno, a fila dobrava o quarteirão e se estendia para a Rua André Cavalcanti, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul, num cenário considerado de alto risco por infectologista. A Secretaria de Estado de Saúde informa que alterou a rotina para evitar aglomerações dentro do prédio e que pessoas de grupos de riscos podem ser representadas por outras na retirada dos remédios

Na farmácia, é feita a dispensação de medicamentos para pessoas transplantadas, asmáticos, que fazem hemodiálise, entre outros quadros clínicos. A razão de estarem ali é um contrassenso: precisam receber medicamentos controlados fundamentais para a saúde. Mas, ao fazer isso, ficaram expostos à maior preocupação da saúde pública mundial, a pandemia do coronavírus. "As autoridades tinham que tomar alguma providência. Esse problema na área da saúde?", afirmou a Eliáurea Martins, de 52 anos, que enfrentou a fila para buscar medicamento para a mãe, Íris Divina, de 80, que trata de uma doença reumatológica.

As pessoas entravam em grupos de 20 no interior da Farmácia de Minas. No entanto, lá dentro, em ambiente fechado, havia um número considerável de pessoas, com o agravante de a maioria ser de grupo de risco. Muitos idosos usavam máscaras, mas, para esperar o momento de serem atendidos, tinham que ficar nas filas sem que fosse mantida a distância de dois metros entre eles, recomendação para evitar o contágio com o novo vírus. Lado a lado, esperavam até duas horas para serem atendidos. Do lado de fora, com o sol a pino, as sombrinhas protegiam contra o calor, mas não contra o novo vírus que circula em Belo Horizonte.

Helmar Lobo Aranha, de 77, ficou preocupado com o tamanho da fila e o tempo de espera. Além da idade, que o coloca no grupo de risco, ele faz hemodiálise há 6 anos e 9 meses. "Sou frágil. Não tem condição essa fila. Há tanta gente que usa remédio. Tinham que ter marcado horário para não ter essa fila", queixou-se. Para se proteger, ele usava uma máscara.

Transplantada de rins, Cleuza de Fátima, de 51, cansou de esperar e sentou-se no meio-fio até ser atendida. "Cheguei há 20 minutos, no fim da manhã, mas acho que só saio daqui à tarde. A fila está dobrando a rua", afirmou. Ela sugeriu às autoridades que pessoas como ela pudessem receber o medicamento sem correr risco de se contaminar com a COVID-19, a doença provocada pelo micro-organismo. "Melhor seria que as pessoas recebessem em casa."

Já esperando havia uma hora e meia, José Antônio da Silva, de 68, procurou uma sombra no pé de uma árvore. "De outras vezes que vim buscar o remédio foi mais rápido", afirmou. Wilma Amaral, de 59, foi até o local para pegar o medicamento para a irmã Soraia Amaral, de 49, que é transplantada. A rede Farmácia Minas teve início em 2008, com previsão de serem instaladas em 67 municípios de até 10 mil habitantes. As unidades têm como objetivo dispensar medicamentos para a atenção primária. Esses espaços também fazem a dispensação de medicamentos de alto custo.





LOGÍSTICA "O risco é grande, porque tem aglomerações. O ideal é ter uma forma de evitar filas", afirma o infectologista Estêvão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. Ele sugere que o melhor seria que o Estado possibilitasse uma logística para que essas pessoas pudessem receber os medicamentos em casa.

Também infectologista, André Fernando considerou “gravíssimo” o cenário flagrado pelo Estado de Minas. “A recomendação é de não deixar mais de 10 pessoas no mesmo ambiente e manter uma distância de pelo menos, dois metros entre elas”, explica.





MUDANÇA Consultada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, por meio de nota, que para evitar aglomerações no interior da farmácia, o protocolo de controle de entrada foi alterado. De acordo com a pasta estadual, está sendo permitida a entrada dos pacientes de acordo com a capacidade dos guichês e fluxo dos atendimentos.

“A SES-MG também está ori- entando que compareçam à Farmácia de Minas somente os pacientes com atendimento agendado, evitando possíveis deslocamentos desnecessários. Informamos, ainda, que novas adequações logísticas nas farmácias estaduais estão sendo estudadas”, completou.

Por fim, a secretaria informou que pessoas que necessitam retirar medicamentos na farmácia e que sofrem de doenças crônicas ou fazem uso de imunossupressores, além de gestantes, lactantes e idosos têm a possibilidade de uso da declaração autorizadora, para que alguém de confiança retire seus medicamentos. O documento pode ser retirado no link www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Declaracao_Autorizadora.pdf.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Rachel Botelho





Freio na circulação de pessoas





Larissa Ricci





Transporte mais restrito na capital e em Minas Gerais. A Prefeitura de Belo Horizonte acertou o esquema de circulação de ônibus na capital, com redução de viagens, enquanto o governo do estado assinou ontem deliberação para restringir número de passageiros no transporte coletivo urbano, rural e intermunicipal, além de determinar fechamento de parte de estabelecimentos comerciais em cidades onde há transmissão comunitária do coronavírus.

A partir de hoje, a circulação de ônibus em Belo Horizonte seguirá o quadro horários (QH) em esquema de dia atípico. Ou seja, uma redução de 5% no número de viagens em relação ao QH de dia útil. O mesmo vale para o sábado, informou a BHTrans.

A medida foi adotada com base no decreto assinado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) na quarta-feira, por meio do qual determina a suspensão temporária de atividades em estabelecimentos comerciais, como shoppings, bares e restaurantes. Uma reunião foi feita na tarde de ontem com representantes das empresas de ônibus e a prefeitura da capital mineira.

A administração municipal garantiu que as empresas estão cumprindo a portaria publicada no Diário Oficial do Município ontem, que estabelece rigor na higienização dos coletivos para prevenir contágio com o novo coronavírus. A administração pública recomenda que idosos evitem usar o transporte coletivo, sobretudo nos horários de pico, e aconselha os usuários a evitarem o uso de notas e moedas, fazendo o pagamento com o cartão BHBus.

A quinta-feira foi marcada pela ação unilateral das empresas de ônibus em diminuir o número de coletivos nas ruas de Belo Horizonte. A ação causou aglomeração de pessoas dentro dos veículos e teve fortes críticas de Kalil, que classificou o ato dos permissionários como “irresponsável”. Somente às 15h a circulação de ônibus voltou ao normal na capital mineira.

Por sua vez, o governador Romeu Zema (Novo) assinou uma deliberação que restringe a circulação de pessoas no estado. Além disso, outras ações serão intensificadas para evitar o avanço do novo coronavírus. “Temos tomado decisões rápidas, nos reunido diariamente, por meio virtual, para minimizar o pico da COVID-19 em Minas Gerais”, afirmou Zema.

O transporte público foi um dos alvos da deliberação. O transporte entre municípios não pode exceder a metade da capacidade de passageiros sentados. Nos coletivos urbanos e rurais, a capacidade de passageiros sentados não poderá ser excedida.





FECHAMENTO A deliberação assinada por Zema traz ainda determinações aos municípios onde há registro de contaminação comunitária – até ontem restritas à capital do estado. O governador determinou que as prefeituras atuem no sentido de fechar comércios como academias, shoppings, bares, restaurantes, dentre outros. Serviços essenciais, como farmácias e supermercados vão continuar funcionando. Medidas nesse sentido já haviam sido anunciadas pela Prefeitura de BH na quarta-feira.

Fica proibida a prática de preços abusivos nos serviços que ficarão abertos. O governo determina ainda que os comércios fixem um horário para atender pessoas com mais de 60 anos. Outra determinação do governo para os comerciantes é que sejam estabelecidos limites para a compra de bens essenciais à saúde, higiene e alimentação.

“É um momento complexo, que exige medidas duras para preservar vidas. A principal preocupação, neste momento, é com a saúde dos mineiros. Peço que todos tenham consciência da gravidade da situação, evitem o pânico, e tomem as medidas de higiene e distanciamento social que são essenciais”, afirmou Zema.

Além disso, foi determinado que: indústrias e comércios deverão estabelecer escalas e revezamento de turnos, de forma a reduzir a aglomeração de funcionários, dadas instruções para higienização de veículos de transporte coletivo.

Em relação aos servidores públicos, foi determinado que secretários de Estado e dirigentes de empresas públicas adotarão providências para limitar o atendimento presencial ao público apenas aos serviços essenciais e que, a partir de segunda-feira, os servidores da Cidade Administrativa entram no regime do teletrabalho. As empresas terceirizadas deverão apresentar ao Estado um estudo sobre o número de funcionários que se enquadram no grupo de risco e quais serão as medidas adotadas para preservá-los.





KALIL PEDE AJUDA AO EXÉRCITO





O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, solicitou ontem o apoio do Exército para o enfrentamento ao coronavírus. Na capital mineira, de acordo com o último boletim epidemiológico, são 10 casos confirmados. O documento da administração municipal solicita o apoio e a cessão temporária de 52 profissionais da guarnição do Exército Brasileiro, por um período de 30 dias, prorrogáveis, para auxiliar nas demandas da pandemia na cidade. A solicitação foi feita ao general de divisão Altair José Polsin e enviada na tarde de ontem.