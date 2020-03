Contagem cria serviço telefônico para tirar dúvidas sobre o coronavírus

Prefeitura de Contagem cria call center 24 horas para tirar dúvidas sobre coronavírus (foto: 15/07/2014 - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Dicas

A Prefeitura de Contagem lançou nesta quinta-feira (19) serviço telefônico que servirá para tirar todas as dúvidas sobre o novo. O teleatendimento à população funcionará 24 horas por dia.Para acionar o serviço sobre a, o morador pode ligar para o número (31) 3198-1535. As informações serão repassadas por profissionais de saúde treinados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).De acordo Ana Maria Viegas, referência técnica das Doenças Transmissíveis da SMS, o serviço telefônico faz parte do plano de contingência elaborado pela Prefeitura de Contagem para o enfrentamento à Covid-19.“Se a pessoa tiver algum sintoma de gripe, como febre, tosse, dor de garganta, cansaço, desconforto respiratório ou dificuldade para respirar, deve entrar em contato pelo número de telefone ou pedir alguém para fazê-lo. Qualquer outra dúvida com relação ao coronavírus, as pessoas devem ligar. Ou ainda, se tiverem parentes em casa com os sintomas, podem ligar. Os profissionais de Saúde vão passar as orientações e tirar as dúvidas e dizer se a pessoa precisa ir ou não a uma unidade de saúde”, disse Ana Maria Viegas.Ana Maria Viegas deu ainda algumas orientações para as pessoas se cuidarem quanto ao. “A população tem que se cuidar, evitando a transmissão”. Veja as dicas abaixo.- Ficar em casa- Sair de casa somente em caso de extrema necessidade e evitar aglomerações de pessoas- Manter o ambiente domiciliar ventilado- Lavar as mãos com água e sabão- Fazer uso do álcool gel diante da impossibilidade de poder lavar as mão com água e sabão- As pessoas que estão sadias não precisam usar máscaras- Evitar compartilhar objetos de uso pessoal (celulares, talheres, canetas)