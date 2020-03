Coronavírus: Defensoria pede que fornecimento de energia elétrica e água não sejam interrompidos

A Defensoria Pública de Minas Gerais emitiu recomendação nesta quarta-feira para que a Copasa e a Cemig não deixem de fornecer água e energia elétrica em casos de inadimplemento do consumidor, enquanto perdurar o estado de pandemia decorrente da COVID-19.

A decisão considerou alguns itens, como:

A Cemig informou que está em contato com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para definir ações que visam diminuir os impactos da pandemia. A Companhia prevê um posicionamento oficial até o final da semana.





Com data de 18 de março, as recomendações solicitam resposta no prazo de três dias.A reportagem doentrou em contato também com a Copasa e não obteve retorno até a publicação desta matéria.