Hospital Vila da Serra atendeu 12 pessoas com suspeita de coronavírus; uma morte é investigada

O Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou 12 casos suspeitos de coronavírus. O motivo da morte de um paciente com mais de 90 anos também está sendo investigada.





isolados em casa. De acordo com o hospital, nenhum outro paciente teve confirmação de infecção pelo COVID-19 até o momento. Todos pacientes com suspeita colheram sangue e foram instruídos pelo hospital de aguardar o resultado.





Por medidas preventivas à disseminação do novo Coronavírus, o curso para casais que estava agendado para 4 de abril ainda foi suspenso.





Casos de coronavírus

coronavírus mais do que dobraram em Minas Gerais num só dia. Saíram de seis para 14, cinco deles em Belo Horizonte.



Em boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira, os casos confirmados de coronavírus mais do que dobraram em Minas Gerais num só dia. Saíram de seis para 14, cinco deles em Belo Horizonte.





Juiz de Fora, na Zona da Mata, registra duas pessoas infectadas, enquanto Nova Lima (Grande BH), Coronel Fabriciano (Central), Divinópolis (Centro-Oeste), Patrocínio (Alto Paranaíba), Sete Lagoas (Central), Ipatinga (Vale do Rio Doce) e Uberlândia (Triângulo) computam um caso cada.





Além do aumento dos enfermos e das suspeitas, que saíram de 420 para 692, a Secretaria de Estado de Saúde informou o primeiro caso com transmissão comunitária no estado, justamente na capital mineira.





A transmissão comunitária causa mais preocupação por ser aquela que as autoridades são incapazes de relacionar o caso confirmado a cadeias de proliferação de uma determinada doença, no caso a COVID-19.





Ou seja, o paciente de 34 anos que passa por essa situação em BH não teve contato com pessoas que estiveram em países com registro da enfermidade. Por isso, há a possibilidade de que o total de registros positivos tenha aumento nos próximos dias. No Brasil há 291 confirmações e 8.819 quadros sob investigação.



(Com Gabriel Ronan e Larissa Ricci)