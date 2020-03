Em casa, no trabalho, na escola: as dicas de especialistas contra o coronavírus

Exame para detecção de casos na Fundação Ezequiel Dias: estado confirmou ontem mais dois diagnósticos, em pacientes de Juiz de Fora e Patrocínio (foto: Túlio Santos/EM/D. A Press)



Gabriel Ronan e Aissa Mac*





Um dia depois de o governo de Minas ter decretado situação de emergência em saúde diante da pandemia causada pelo novo coronavírus, cresce a preocupação no estado com relação à COVID-19. A Secretaria de Estado de Saúde confirmou ontem mais dois casos de contágio em território mineiro, ambos importados, em pacientes de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Patrocínio, no Alto Paranaíba. Com isso, o total de diagnósticos positivos no estado subiu de dois para quatro. Duas mulheres infectadas, em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, e Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, já faziam parte da lista. O paciente de Juiz de Fora tem 65 anos e histórico de viagem para a Itália. Com viagem para o mesmo destino, a paciente de Patrocínio tem 37 e está em quarentena domiciliar. Os casos suspeitos caíram de 307 para 297, 115 deles em BH.





Com o avanço da doença, eventos começaram a ser cancelados em sequência, órgãos públicos alteraram a rotina de atendimentos e instituições de ensino já suspendem aulas ou fazem recomendações especiais à comunidade escolar. Uma das principais armas, diante de um avanço que se anuncia inevitável e de um mal para o qual ainda não há vacina ou tratamento, é a informação. Com essa preocupação, o Estado de Minas entrevistou o infectologista Carlos Starling, diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, e publica a seguir, também com base em cartilha do Centro de Operações de Emergência em Saúde do estado e conselhos de outros profissionais, uma série de recomendações para evitar o risco de contágio em situações do dia a dia.

(foto: Beto Novaes/EM/D.A Press - 22/6/17)

O que fazer em casa





A limpeza de todos os cômodos dificulta a transmissão da COVID-19. É recomendável fazer a higienização de pisos e banheiros duas vezes ao dia, com água sanitária diluída em água. A utilização de álcool 70% por todas as superfícies também é recomendada.

Garantir que os ambientes estejam arejados, com janelas e portas abertas, dificulta a proliferação do vírus. Caso algum morador apresente sintomas de gripe, é importante que faça uso de máscaras e evite o contato com outros moradores, principalmente idosos. Nesses casos, toalhas de rosto, talheres, entre outros objetos, devem ser individualizados.

A letalidade do coronavírus em idosos com mais de 80 anos e outras doenças diagnosticadas é de cerca de 15%. Por isso, cuidados com pessoas nessa faixa etária precisam ser redobrados. Eles devem ser vacinados contra o vírus da influenza e pneumococos, já que a vacinação auxilia os profissionais de saúde a descartar outras possibilidades na triagem, acelerando o diagnóstico.

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 26/9/13)



No trabalho





Caso o funcionário apresente sintomas de gripe, a recomendação é que exerça a função em regime de home office (trabalho em casa), pelo menos até o desaparecimento dos sintomas. A indicação se estende a funções que possam ser mais facilmente desempenhadas a distância.

Para quem continua a trabalhar em ambientes de uso coletivo, o conselho é manter uma “distância social” de dois metros entre as pessoas.

Corrimões, catracas, elevadores ou quaisquer objetos ou superfícies compartilhados devem ser limpos com álcool 70%, assim como as mãos, após tocarem esses locais.





(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 21/10/15)



Nas Instituições de ensino





A Secretaria de Estado da Educação elaborou cartilha sobre os cuidados com o coronavírus e a distribuiu para toda a rede. O infectologista Carlos Starling acredita que em breve todas as instituições de ensino poderão suspender as aulas, medida já adotada no Rio de Janeiro.

O representante da Sociedade Mineira de Infectologia recomenda que escolas e universidades suspendam a realização de eventos para evitar a aglomeração de pessoas.

Profissionais de saúde recomendam cuidado especial com bebedouros, que podem se tornar fonte de disseminação do vírus. Há escolas que já suspenderam o uso do equipamento. A recomendação é que cada aluno leve sua própria água.





(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 14/2/19)



Em locais de uso coletivo





O infectologista Carlos Starling recomenda que as pessoas evitem frequentar espaços públicos fechados e com grandes aglomerações, como shows, boates, cinemas e teatros. Segundo ele, lugares abertos são mais desejáveis no atual momento.

Em academias, os instrumentos devem ser limpos com álcool a 70%. Outra medida é evitar contato físico desnecessário. “Não é o momento para que as pessoas se cumprimentem, é hora de evitar três beijinhos e apertos de mão”, afirma Starling.

O Centro de Operações de Emergência em Saúde do estado recomenda suspender ou adiar, quando possível, eventos de massa ou atividades que tenham público superior a 100 pessoas. Preferir eventos com transmissão virtual ou em locais abertos.





(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



No Transporte público





No transporte coletivo, Carlos Starling recomenda que janelas de ônibus sejam mantidas abertas quando possível. Outra alternativa é que as pessoas procurem se sentar afastadas umas das outras e que evitem tocar em superfícies do ambiente.

Logo após deixar o veículo, é importante fazer a higienização das mãos com álcool a 70%.

Em caso de aplicativos de transporte ou táxis, a recomendação é que o motorista se proteja e use máscara. Também é aconselhável limpar o carro com álcool a 70% entre as corridas e reforçar a higienização, caso algum passageiro apresente sintoma como tosse durante o trajeto.

Em todos os locais

Lave as mãos com água e sabão com maior frequência que de costume

Use álcool em gel sempre que possível

Não toque nos olhos, boca e nariz sem higienizar as mãos

Não compartilhe dormitórios, alimentos, bebidas ou utensílios

Tome cuidado ao tossir ou espirrar, cobrindo sempre a boca com lenço de papel

Jogue o lenço no lixo após o uso e realize a higienização das mãos

Quando não houver lenço disponível, proteja a boca com a parte interna do cotovelo, nunca com as mãos

Em caso de sintomas de gripe, evite circular em grandes aglomerações ou locais fechados. Caso seja realmente necessário sair de casa, use máscara

Saiba que as máscaras perdem a efetividade com aproximadamente duas horas de uso

Idosos, doentes crônicos e imunossuprimidos devem evitar sair de casa

Evite, suspenda ou adie viagens para locais com casos de COVID-19

Pessoas que estejam regressando do exterior devem ser afastadas do trabalho por um período de sete dias, quando possível

Estabelecimentos com circulação de pessoas, como restaurantes ou farmácias, devem ofertar álcool em gel

Em caso de sintomas de doença respiratória, procure atendimento médico

Busque informações em fontes oficiais. Não dissemine notícias falsas ou de origem duvidosa

Fontes: Infectologista Carlos Starling, diretor da Sociedade Mineira de Infectologia/ Centro de Operações de Emergência em Saúde/Profissionais de saúde