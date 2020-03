Injúria racial: PM prende mulher suspeita de xingar empregado de farmácia de 'macaco'

Mulher foi autuada em flagrante por injúria racial na porta de farmácia de Belo Horizonte (foto: Google Maps/Reprodução)

Uma mulher de 35 anos foi detida em flagrante na noite desta quinta-feira (12), pelos crimes de injúria racial e resistência à prisão. Ela teria chamado o funcionário de uma farmácia situada no bairro São Pedro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, de "macaco". As informações são da Polícia Militar de Minas Gerais.





17:09 - 08/12/2019 Família de mulher presa por injúria racial contra taxista diz que ela tem problemas psíquicos Segundo o boletim de ocorrência, Maíra Nicolau Carlos se posicionou na porta da drogaria, de onde tentava forçar os clientes que entravam a abrirem suas bolsas e sacolas, como se quisesse revistá-los. Diante da cena, um empregado da loja solicitou ela parasse de constrager as pessoas.





Agressiva, a mulher reagiu ofendendo o funcionário com termos racistas, tais como macaco e crioulo, além de partir para cima dele. O homem então chamou a polícia. As agentes que atenderam a ocorrência também foram xingadas e agredidas. Segundo a PM, Maíra deu tapas nas policiais e tentou mordê-las.





A suspeita, que teve que ser contida com técnicas de imobilização, foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Barreiro (Ceflan 3). De acordo com a corporação, ela já tinha passagens pela polícia e permanece presa.