PBH libera edital da Vilarinho, mas obras devem ser concluídas a partir de setembro de 2021

Local de implantação da obra (foto: Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação) Já está aberto o edital para a contratação de empresas interessadas na execução de mais uma etapa de obras e serviços de contenção na Avenida Vilarinho. Estão sendo licitados os serviços para implantação de uma caixa de captação a ser construída entre as ruas Dr. Álvaro Camargos e Maçon Ribeiro. A empresa vencedora terá o prazo de 480 dias corridos para concluir as obras. Assim, na melhor das hipóteses, a estrutura só ficaria pronta em setembro de 2021.





12:12 - 01/11/2019 Projeto errado causa atraso de 9 meses na Avenida Vilarinho; obras começam em abril

A estrutura de contenção em forma de caixa – com área de aproximadamente 2.800m² e que ficará na superfície da via –, tem o objetivo de disciplinar a entrada das águas dos córregos Vilarinho e Nado no canal do Ribeirão Isidoro e, assim, aumentar as condições de escoamento, com o objetivo de minimizar o risco de inundações na região durante chuvas fortes.





As propostas devem atingir o valor de até R$ 13.258.052,60. E a empresa precisa ter patrimônio líquido de ao menos 10% desse valor ou seja R$ 1.325.805,26. Além disso, ter a disposição cinco caminhões basculantes, uma retroescavadeira, um caminhão pipa e uma placa vibratória.





O edital e seus anexos, estarão disponíveis a partir desta quarta-feira, dia 11, nesta página e também na Gerência de Gestão de Processos da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), localizada à Rua dos Guajajaras, 1.107, térreo, Lourdes, de segunda à sexta-feira, no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h. O recebimento das habilitações e das propostas vai até às 9h do dia 2 de abril de 2020.



Início e proposta das obras





As obras preparatórias para essa nova etapa tiveram início em 27 de fevereiro, com o alargamento da via e o remanejamento de redes pelas concessionárias (Cemig, Gasmig e empresas de telefonia e redes de fibra ótica) para liberar o local onde a caixa de captação será implantada após a conclusão do processo licitatório.





Também desde o ano passado estão em andamento as obras da primeira etapa da solução proposta para a região, entre elas o tratamento do fundo de vale e controle de cheias na bacia do Córrego do Nado.





As obras em execução abrangem a construção de duas bacias de concreto armado, no trecho entre as Ruas Hye Ribeiro e Elce Ribeiro, com a função de reter e controlar a vazão da água dos córregos e, reduzir o risco de inundações no encontro das Avenidas Vilarinho e Doutor Álvaro Camargos.





A solução proposta para reduzir os riscos de inundações da região prevê ainda a terceira etapa de obras de ampliação da capacidade de armazenamento de água excedente em pontos estratégicos dos córregos Nado e Vilarinho.

Serão implantados novos reservatórios e será ampliada a capacidade dos outros quatro que já existem na região. A expectativa da prefeitura é que as intervenções propostas amenizem os problemas de inundações na região, ao reter grandes volumes de água das chuvas, provenientes das vazões excedentes à capacidade do sistema de macrodrenagem.