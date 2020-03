Motociclista tenta atravessar rio e é arrastado por cabeça d'água

Motocicleta da vítima foi encontrada próxima ao local (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



O Corpo de Bombeiros Militar procura por João Batista Moreira, de 46 anos, que está desaparecido desde a última terça-feira. Testemunhas contaram aos bombeiros que ele foi arrastado pela água quando tentava atravessar o Rio São João, próximo à zona rural de Santo Antônio do Retiro, na divisa com Monte Azul, no Norte de Minas.









No dia do incidente, a motocicleta da vítima foi encontrada próxima ao local de travessia e seu capacete à cerca de mil metros do local.





De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, desde o dia 1º de outubro – quando se inicia o período chuvoso –, 73 pessoas morreram em decorrência da chuva em Minas Gerais. Em todo estado, 196 municípios tiveram decreto de Situação de Emergência decretado.