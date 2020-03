Prefeituras interditam a BR-267 em protesto contra buracos

(foto: Ciesp/Divulgação)



O Consórcio Intermunicipal de Especialidades (Ciesp) – formado por 11 municípios da Zona da Mata – comunicou que uma barreira será montada às 8h desta quarta-feira (11) na BR-267, entre Bicas e Juiz de Fora, para interromper o tráfego nos dois sentidos. O motivo? Protesto contra os buracos existentes na rodovia.

De acordo com Wellington, a BR-267 é o principal acesso para Juiz de Fora e à BR-116 (Rio-Bahia). Além do forte tráfego de passageiros intermunicipais, há ainda o transporte de produtos por caminhões.

“A gente vai entrar com ação judicial e fazer essa manifestação pacífica. O objetivo é sensibilizar as autoridades federais para a situação caótica em que se encontra a BR-267, com muitos buracos e crateras. A resposta do Dnit é que o contrato não foi bem executado pela empresa licitada e que uma nova licitação será feita. Mas nossa preocupação é grande, principalmente com transporte de pacientes que têm como referência a cidade de Juiz de Fora”, ressalta o presidente do Ciesp.

O Ciesp é formado pelos municípios de Bicas, Descoberto, Guarará, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Pequeri, Rochedo de Minas, São João Nepomuceno, Varginha e Senador Cortes. É o primeiro Consórcio Público de Direito Público das Minas Gerais.

A reportagem entrou em contato com o Dnit, mas o órgão não se manifestou até a publicação desta matéria.