Depois lancha explodir no Rio Paranaíba, bombeiros procuram homem de 24 anos

Vista da lancha pegando fogo a partir de moto aquática dos bombeiros (foto: CBMMG)

Um jovem de 24 anos continua sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) nesta segunda-feira (09) nas águas do Rio Paranaíba depois que uma lancha explodiu e se incendiou no município de Canápolis, na Região do Alto Paranaíba. Na tarde e noite de domingo (08), quando o incêndio ocorreu, bombeiros de Ituiutaba conseguiram resgatar 12 pessoas com queimaduras de 2º e 3º grau.Os resgatados que sobreviveram ao fogo são 10 adultos e três crianças. Testemunhas que estavam no local e ajudaram a socorrer as vítimas disseram ao CBMMG, que quando a lancha pegou fogo os ocupantes pegaram os coletes salva-vidas e tentaram colocar uns nos outros, mas devido à intensidade das chamas a maioria se atirou nas águas como pôde.Os feridos foram socorridos para hospitais de Canápolis, Capinópolis e Ituiutaba pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os militares do CBMMG enviaram uma equipe de mergulhadores e segue as buscas pela pessoa que está desaparecida. A única identificação divulgada sobre a pessoa desaparecida é que ela trajava uma camisa verde.O acidente ocorreu por volta de 15h no Rio Paranaíba, no trecho da represa de Cachoeira Dourada, divisa com Goiás. Segundo o Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba, que atende o município, a lancha pertence a um empresário do ramo de doces da região que estava com a família e outros convidados.Ainda segundo os bombeiros, a Marinha foi acionada e uma equipe do estado de São Paulo estava a caminho de Canápolis para dar apoio à ocorrência.